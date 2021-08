El bisbe de Vic, Romà Casanova, es va reunir ahir amb els capellans de la diòcesi de Solsona per començar organitzar la situació transitòria que ha creat, de sorpresa, la dimissió del bisbe Xavier Novell. L’equip de la diòcesi està format per mig centenar de religiosos que serveixen 170 parròquies i 140.000 habitants, amb Berga com a ciutat més gran. El bisbat és l’argument que distingeix Solsona de qualsevol altra petita capital de comarca i és un element important de la vida cívica. El Museu Diocesà, per exemple, és sense cap mena de dubte el principal equipament cultural de tot el territori. El bisbat ha estat, en temps obscurs, un poder fàctic i una eina al servei dels sectors més reaccionaris, però actualment també és un actiu de la ciutat i de la comarca. Per tant, la resolució del procés de transició que s’ha iniciat és important. Solsona va estar unes quantes dècades sense bisbe a la primeria del segle XX. La ciutat vol saber què passa en un dels seus puntals institucionals i l’únic que se sent és un silenci estrepitós, de misteri resclosit. Si el bisbe de Vic en pren les regnes, hauria d’explicar què ve ara, i esvair d’una vegada tanta boira.