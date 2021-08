Deia la setmana passada la Televisió del Berguedà, «L’ascensor del Santuari de Queralt estarà fora de servei mentre durin els treballs de revisió i manteniment. L’Ajuntament confia poder recuperar el servei el dia de la Gala de Queralt. La sequera també ha deixat eixuta la font del Perdigall, d’on s’abasteix d’aigua el santuari, motiu pel qual s’han hagut de tancar els lavabos». El Regió7 del diumenge passat «El Santuari de Queralt inicia dijous la restauració del mecanisme de les campanes. Engeguen una campanya per recaptar diners i poder sufragar els costos de la reparació, que estan pressupostats en 8.400 euros». Queralt, a més a més de ser el santuari de Berga i comarca, és el principal focus d’atracció turística de la ciutat de Berga. Sort dels mossens Ballarín i Barniol, els darrers capellans custodis, que han transformat els edificis queraltins propietat de l’Església catòlica per fer el servei que pertoca al segle XXI, ja que els que són propietat en exclusiva de l’Ajuntament de Berga des de l’any 1974, no hi han fet res de res.

Mossèn Ballarín va fer dissenyar la façana de Queralt i el seu campanar per l’arquitecte Josep Antoni Coderch i de Sentmenat, un dels arquitectes més importants de Catalunya del segle XX. Però com deia un antic polític berguedà, «Berga és com és», i l’Ajuntament no té cura ni dels camins d’accés ni de fer res de res pels seus edificis municipals queraltins. Que, el santuari, no tingui aigua corrent i clorada al segle XXI, és una vergonya total; quan la primera comissió per portar l’aigua a Queralt data de l’any 1916...

El dia 31 d’agost, Sant Ramon, començarà una altra novena queraltina, per la Gala del 8 de setembre, tal com veig les coses, si no és per un miracle no crec que res del que és propietat en exclusiva de l’Ajuntament de Berga funcioni... com pot ser Berga una ciutat d’atracció turística si Queralt, els edificis municipals fan tota la pena del món i no funcionen gens. Sort que l’església, entre els mossens Ballarín i Barniol, han transformat els edificis propietat del bisbat i de la parròquia berguedana, la nau de l’església llueix com mai, han fet una teulada nova, han posat una cadira per accedir al cambril... Mai no podré entendre la deixadesa de tots els ajuntaments del Berguedà amb el seu patrimoni queraltí, hi ha hagut alcaldes de dretes, centre i esquerres i cap ha fet res de res per posar Queralt al lloc que es mereix. Per les campanyes electorals tot són promeses, però Queralt, llevat dels edificis de propietat exclusiva, els altres fan tota la pena del món. Com pot pretendre Berga ciutat ocupar un lloc en el turisme a Catalunya, si és incapaç de fer alguna cosa pel lloc més important. Verdaguer, Pla, Pérez Galdós, Porcel... han parlat de Queralt i aquí com sempre els nostres polítics badant.