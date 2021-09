Quan un llatinoamericà em pregunta d’on sóc no li puc contestar d’entrada el nom de la ciutat on he nascut i crescut, Berga. Li vindria un atac de riure i no em prendria seriosament, i per això habitualment dic que és un nom graciós per als americans que tenen l’espanyol com a primera llengua, i llavors els hi dic. Els adverteixo que s’escriu amb b i no amb v, i que per tant no és el mateix que la verga, paraula estesa en els països llatinoamericans per referir-se a l’òrgan sexual masculí. A tota l’Amèrica Central hi ha mil i una d’expressions populars i col·loquials amb la verga. Per cert, tot i que els catalans no en fem ús, al diccionari de la nostra llengua també hi apareix la paraula com a sinònim de penis, entre altres accepcions. Tot i avisar-los abans que el nom de la meva ciutat els pot resultar còmic no poden evitar riure, i els decibels de les rialles pugen quan esmento que en una plaça hi ha una cafeteria que es diu l’Aroma de Berga. És una broma que els mateixos berguedans ens fa gràcia. Com a mínim a mi i als meus amics. Total, caribenys amb els que tinc contacte m’han enviat fotografies aquesta setmana d’un tal Gregory Verga, un senyor de 53 anys que viu a la petita ciutat de Gloucester, a l’estat de Massachusetts, als Estats Units. Aquest home es vol convertir en alcalde del municipi, d’uns 30.000 habitants, i malgrat fer una campanya electoral modesta en recursos, la imaginació i els jocs de paraules han «viralitzat» els seus eslògans fins a aparèixer als mitjans llatinoamericans. En els cartells apareix la frase típica «Verga for mayor», que es traduiria com «Verga per alcalde», però la picaresca política el va dur a gairebé obviar la preposició for i bàsicament es llegeix «Verga mayor», delirant per a la població hispana. A la pàgina web del candidat, el tal Verga es presenta com un senyor molt implicat a la comunitat, preocupat pel medi ambient i diu que crearà llocs de treball vinculats amb el món digital i farà tot el que pugui per millorar les carreteres. Fent encara ús de la ironia, afirma que «malgrat que el seu nom no aparegui a les plaques» vol fer accions pel benestar de la vida dels habitants i que tinguin repercussió en les pròximes dècades. No sé si ha estat per la campanya enginyosa o perquè realment el senyor Verga és molt apreciat a la ciutat, però el candidat s’ha imposat en unes eleccions preliminars celebrades el 14 de setembre amb gairebé el 50% dels vots, tot i que l’elecció de l’alcalde es resoldrà definitivament el pròxim 2 de novembre. Si no podia ser més graciós, el tercer candidat és un tal Pollard.