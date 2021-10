El whatsap d’E. m’agafa fora de joc. M’agafa en un curs i no és fins a la pausa del cafè quan la sento, alegre, saludar-me en una nota de veu. Vam treballar juntes fa una dècada i, tot i que esporàdicament, hem mantingut el contacte perquè ens tenim carinyo. Ella ara viu fora, però és aquí una altra vegada perquè diu que té una feina nova i està guanyant molts diners. Li truco i m’explica que tracta amb criptomonedes, que els seus caps li donen formació «en finances i desenvolupament personal», i que l’endemà té un esdeveniment en un hotel de la ciutat, i que per què no m’hi acosto, i així ens veiem, i de passada conec el projecte. Vaig amb presses, he de tornar al curs, i li dic que enviï les dades de la cita. Tímidament m’acomiado dient-li que vagi amb compte amb les criptomonedes, que són terreny pantanós.

Més tard m’envia el cartell, en què apareixen quatre persones somrients davant un fons blau amb vaga pinta cibernètica i tipografia hortera. Tot i que no es pot concloure a partir del mal gust pel disseny gràfic que una cosa és una estafa, googlejo els noms dels ponents i la meva impressió no millora: dos no apareixen enlloc, una altra figura com a osteòpata, i el quart s’autodefineix com a «emprenedor i inversionista». L’empresa organitzadora ha sigut sancionada per la comissió del mercat de valors de Mèxic, i és en una llista d’advertències de la CNMV, així com a diverses pàgines que la qualifiquen d’estafa piramidal. Li envio un altre missatge a E., explicant-li el consell que em va donar una altra amiga, B., que es va dedicar molts anys a cobrir informació financera. «No inverteixis mai diners que necessitis». B., per cert, mai va posar un duro a la borsa, com tampoc ho he fet jo. E. em contesta en un llarg missatge que coneix la sanció i que es tracta d’una estratègia d’aquest país «perquè van contra nosaltres», i m’insisteix perquè assisteixi a una de les seves reunions, perquè «segur que hi haurà alguna cosa de profit per a mi». Ens acomiadem amigablement. Ella sembla feliç, i a mi m’aclapara el més pur, diàfan, terror.