Al meu barri de Manresa hi ha una botiga de productes per a mascotes que s’anomena Kan’s & Co. La marca és un petit joc verbal, ja que si es pronuncia a la catalana, Kan’s sona com «cans», és a dir, gossos, i d’aquesta manera l’establiment es denominaria «Gossos i companyia». (La paraula kan no apareix al diccionari Cambridge en línia de la llengua anglesa, i si parlem del títol que ostentaven els prínceps mogols i tàrtars, o d’un personatge de la saga Star Trek, en anglès l’escriuen amb una hac intercalada, com també ho fem en català: Gengis Khan, Kublai Khan). La façana de la botiga llueix sengles rètols amb els reclams «Kan’s & Petfood» (gossos i menjar per a mascotes) i «Kan’s & Veterinari», que no cal traduir. Però a mi, que tinc l’edat que tinc, aquest nom i aquests rètols no m’evoquen el millor amic de l’home sinó una marca de netejavidres. Encara més: em fan venir al cap una cançoneta comercial que alguns recordaran i que tenia aquesta lletra: «Cuando limpie sus cristales use solo, solo, Kan’s; transparencia y más descanso si los limpia usted con Kan’s». I la veu rematava amb to d’exclamació: «¡Qué fácil es limpiar los cristales con limpiacristales Kan’s!». Sonava per les ones de Ràdio Manresa i, si no em falla la memòria, també als descansos dels cinemes (però potser em confonc). «Dos frotaditas y todos los cristales limpios», deien els cartells publicitaris, amb el dibuix d’una mestressa de casa somrient, amb davantal, sabates de taló, sortida de la perruqueria i el drap de fregar a la ma, signats per Sarri. El cas és que la marca va patrocinar el primer equip de bàsquet de Manresa, en aquell temps secció de bàsquet del Centre d’Esports, entre els anys 1967 i el 1971, justament el període en què va arribar a la màxima categoria espanyola, va inaugurar el primer pavelló del Congost i es va classificar per participar a la copa Korak europea. I no, llavors no se’m va acudir que sonés igual que «cans», o sigui, «gossos».