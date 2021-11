El futbol femení català va escriure ahir el seu nom amb lletres d’or en el context internacional a través d’Alèxia Putellas Segura, la capitana del Barça. Fa poc va ser distingida com a Millor jugadora de la temporada 2020-2021 per la UEFA. Anit, el prestigiós premi de la Pilota d’Or de France Football. És el resultat d’un creixement personal espectacular, però és un reconeixement a tot l’equip, un conjunt de gran nivell que es va obsessionar que havien de ser campiones d’Europa i aquesta temporada passada ho va aconseguir. Va signar un triplet com poden fer molt pocs equips i van demostrar una hegemonia incontestable. Al rostre emocionat i tremendament feliç de Putellas s’hi han de veure reflectits tots aquells equips que des de principis del 2000 han estat fent una gran feina a favor de la progressió del futbol femení, que és la millor manera de poder normalitzar aquest esport que tan apassiona. Putellas ha jugat en alguns d’aquests clubs amb molt bon nivell de base, Sabadell, Espanyol, Llevant i el Barça. Treballar des del fonament és l’única manera de fer que apareguin més Alèxies per dominar el futbol femení. En una gran nit més de Messi, brilla el nom de Putellas.