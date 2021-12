Gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou, diu el refranyer. L’òmicron treu el nas a les notícies i Manresa canvia el recorregut de la cavalcada de Reis per fugir dels carrers estrets on les aglomeracions són inevitables. Les majestats que no provoquen cap rebuig a Catalunya no penetraran al barri antic, i tot just en fregaran els límits quan remuntin la Muralla entre les carreteres de Cardona i de Vic. El gran eix viari que es va reurbanitzar amb paviment de formigó en temps de l’alcalde Soldevila acollirà la major part de la desfilada, entre l’Avecrem i la Bonavista. Avingudes amples perquè grans i menuts no s’hagin d’agombolar en premuda fraternitat d’alè, que és com se socialitza el famós coronavirus. Esperen que l’abundor d’espai meni les famílies a guardar les distàncies de seguretat sanitària, i per això no arribaran a la plaça Major, ja que tots els camins que hi menen són d’amplada medieval. Tampoc no recorreran el Passeig mirant de no topar amb les cadires de les terrasses, que sempre desborden la superfície teòrica assignada. En canvi, tindran ocasió de contemplar el nou aspecte del carrer Bertrand i Serra, i acabaran l’itinerari a la plaça del Remei. Potser allà l’alcalde Marc Aloy els explicarà la fantàstica operació de la Fàbrica Nova i el meravellós projecte del dallonses del coneixement. No cal dubtar que en un futur el Remei i la seva fàbrica centenària seran un dels centres d’una ciutat policèntrica (encara que el cinc de gener la vida universitària hiverni per vacances), però de moment és més que probable que les multituds s’aglomerin al centre realment existent, i si les priven del Passeig, de la Plana i de la plaça Major, es concentraran i compartiran aerosols a l’entorn de Sant Domènec; està molt bé que els Reis passin per diferents barris, però la gent som com som: gregaris i repetitius. (Per cert, si no adoren el Nen a les escales de Crist Rei, on ho faran? Perquè sense l’adoració del Jesuset la història dels Mags no rutlla).