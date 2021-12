Hi havia taques de sang al terra de la porteria de la finca de la plaça de Tetuan de Barcelona on van morir una parella immigrant i els seus dos fills petits, de 3 anys i 4 mesos. La família ocupava els baixos amb tres persones més. Els veïns no s’expliquen l’origen de les taques: la mort per inhalació de fum no provoca ferides que sagnin.

Als baixos hi malvivien fins a 10 persones. Altres ocupants del local van sortir a un celobert i es van salvar. L’incendi va poder ser un accident. O no. Dilluns a la nit, la policia havia acudit al lloc, avisada una vegada més pels veïns d’una forta discussió. Els Mossos i els ocupants es coneixien bé.

¿De què serveix que l’alcaldessa afirmi que els propietaris de l’antiga sucursal bancària s’havien desentès del local, quan en realitat estan immersos en un enredat procés judicial? Els serveis socials de l’Ajuntament hi havien acudit fins a sis vegades l’últim mes per prestar ajuda a la família. Els Mossos tenien fitxada la finca pel perill que generaven unes instal·lacions de subministraments malmeses. Fa poc, els van tallar l’aigua i la dona acudia a la font pública del carrer amb garrafes. El Shaky, pakistanès, recollia ferralla per vendre-la. Aconseguia uns 50 euros diaris. No podia optar a un contracte regular. Ell i la seva dona, la Violeta, d’origen romanès, havien pagat 700 euros a una màfia per ocupar la finca per un any. Anteriorment, havien desemborsat mil euros per entrar en una altra finca a Badalona. Als mafiosos els interessa «vendre les claus» a famílies. Posa-hi un nen dins i serà més difícil que se’n vagin o que els facin fora.

Les bandes mafioses discuteixen entre si: aquest negoci és meu, la meva part i no la teva del local. ¿Ho sap la policia? Sí. ¿Ho saben a l’Ajuntament –que, per cert, disposa de pisos socials buits? Sí. ¿Ho saben a la Generalitat? També. Aquesta ocupació no va d’ocupes, ni de locals suposadament abandonats; va de màfies que extorsionen la pobresa. Facin-hi alguna cosa.