Innocents. «El futur que ha de venir serà molt millor que el passat», va dir el rei Gaspar a Barcelona, amb veu de Pere Aquillué. Quan els pares expliquin als nens l’últim capítol del conte dels Reis, també els hauran de desenganyar sobre la profecia gaspariana.

Afaitar. Emmanuel Macron promet «emmerder» els qui no es vacunin, el govern italià introdueix la vacuna obligatòria seguint Àustria i potser Alemanya, i aquí ens enfadem per la mascareta. Barbes en remull si l’onada no afluixa.

Geriàtrics. Si Manresa fos un Estat independent tindria un problema greu a causa del sobreenvelliment de la població; per sort, les pensions i la sanitat geriàtrica dels manresans les paguen les administracions espanyola i catalana.

Taca-taca. Si Manresa s’ha de convertir en una gran Llar del Pensionista, bé caldrà que adapti el seu urbanisme a les necessitats dels usuaris de bastons, caminadors i cadires de rodes. Ja és prou empipador que tingui una orografia tant costeruda.

Adjectius. Que un Ajuntament urgeixi els particulars a arranar desnivells dels guals quan ell mateix no allisa ni planxa els rebrecs dels seus carrers és un fet adjectivable de moltes maneres, que deixo a la inventiva del lector.

Americans. Un any després de l’assalt al Capitoli, alguns analistes detecten aromes de guerra civil als Estats Units perquè la dreta trumpista prepara trampes electorals manipulant lleis. Pot ser. O pot ser que ho aconsegueixin i no hi hagi cap guerra; que arribin i manin mentre l’esquerra desconcertada es llepa les ferides.

Llunyania. Fins aquesta setmana, per a la majoria de nosaltres, el Kazakhstan era el país estepari de l’antiga URSS des d’on es llancen missions espacials. Però hi ha dinou milions de persones, una autocràcia titella, una gran rampinya institucional i ,ara, protestes populars i repressió brutal.

Curiositat. El dia 22 de febrer serà capicua: 22022022 (22/02/2022). No sé si té cap importància.