A ctualment segueixo recordant la majestuosa posada en escena del muntatge d’un mòdul d’habitatge al bell mig de la plaça de Josep Puig i Cadafalch, en el marc de la quinzena edició de Construmat 2007, on Compact Habit va ser guardonada amb el premi a la innovació tecnològica. Aquell devia ser un moment inoblidable per a en Josep Tragant, perquè va ser la culminació, i l’origen al mateix temps, del seu somni d’industrialitzar la construcció.

Hi ha persones que brillen amb llum pròpia, que destaquen per la seva personalitat i professionalitat i deixen empremta per allà on passen. Així era en Josep Tragant, president fundador de la manresana Constructora d’Aro, emprenedor, visionari, exemple i referent de moltes persones i empreses que, actualment, aposten per la innovació en el sector de la construcció. Fou una persona compromesa i activa en el desenvolupament del territori, estimava Manresa i s’implicà en el teixit socioeducatiu de la comarca.

Josep Tragant no va tenir una infància senzilla i això forjà en ell una forta personalitat basada en l’optimisme, el rigor i la perseverança. La seva formació i experiència en la sector industrial sempre despertaren en ell inquietuds en com evolucionar i millorar la construcció i, una vegada jubilat, es centrà en la innovació del sector amb la creació de Compact Habit, un sistema constructiu modular industrialitzat basat en la fabricació d’edificis dins una fàbrica. El projecte l’inicià l’any 2004 i va ser tot un referent a escala nacional i pioner quant a la manera de com construir.

Algunes persones et recordaran pel teu carisma, d’altres per les teves idees, però de ben segur que seràs recordat pels valors que han definit la teva qualitat humana. El teu somni continuarà.