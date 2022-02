L’inici d’any tradicionalment comporta fer-se bons propòsits i és símbol d’una nova etapa, amb més de 300 dies davant nostre per assolir objectius personals i col·lectius. L’administració de la Generalitat a la Catalunya Central afronta aquest 2022 un repte important i engrescador: posar en funcionament una Oficina d’Atenció Ciutadana a la Catalunya Central.

Una Oficina d’Atenció Ciutadana (coneguda també amb l’acrònim OAC) és un espai per consultar i efectuar tràmits que la ciutadania demana a l’administració pública. Les OAC més conegudes són les de l’administració local (ajuntaments i consells comarcals), i la Generalitat també en té arreu de Catalunya. En faltava una a la Catalunya Central, i això tindrà solució gràcies a l’OAC que, al quart trimestre d’enguany, està previst que es posi en funcionament a Manresa.

Si fins ara ha calgut anar a la seu dels respectius Serveis Territorials per fer tràmits relatius a cada un dels departaments de què està configurada la Generalitat, quan s’obri l’OAC de la Catalunya Central quedarà tot centralitzat en aquestes instal·lacions. Serà un pas més per consolidar la finestreta única per als habitants de les comarques de la Catalunya Central i per facilitar-los les seves gestions amb l’administració.

Una OAC realitza diverses tasques. Essencialment s’hi fa el registre i la digitalització de documentació (per enviar als departaments de la Generalitat, a ajuntaments i consells comarcals i, fins i tot, a organismes de l’administració estatal) i inclou la funció de tramitació atesa (en què un treballador de l’OAC fa un tràmit en nom del ciutadà, sempre amb el seu consentiment).

L’espai que aglutina una OAC inclou una zona d’autoservei i un espai d’atenció amb personal informador, que aporta assessorament personalitzat i assistència a la tramitació. L’OAC de la Catalunya Central - Manresa serà a la plaça del Salt (al barri de les Escodines, just en el punt on es connecta amb el Barri Antic a través de la passera).

Un cop estigui construït el nou edifici corporatiu de la Generalitat als antics jutjats de Manresa, cap a finals del 2026, l’OAC (que ja portarà quatre anys de funcionament) s’hi traslladarà, juntament amb els Serveis Territorials i altres organismes de la Generalitat que actualment hi ha a Manresa.

L’obertura de l’OAC serà important perquè, d’una banda, facilitarà l’accés i l’acompanyament dels ciutadans de la Catalunya Central al Govern de la Generalitat i, de l’altra, és un projecte que demostra l’aposta clara del Govern de la Generalitat per la nostra vegueria.

Notícies bones com aquesta fan que puguem afrontar el 2022 amb esperança. Espero i desitjo que tots puguem gaudir de l’OAC de la Catalunya Central.