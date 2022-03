És habitual trobar-nos patinets elèctrics circulant per la vorera, com si fossin vianants. Els veiem, també, fent ziga-zaga al mig del passeig, tot esquivant la gent que hi transita. Molts d’ells, quan circulen per la calçada –que és el seu lloc–, tampoc respecten les normes de circulació: van a massa velocitat, contra direcció i saltant-se semàfors. Sovint, qui els condueix no és conscient que porta un vehicle, un VMP (Vehicle de Mobilitat Personal), com els defineix el Reglament de Circulació, i alternen contínuament la conducció per la vorera i la calçada, per tal d’estalviar-se recorregut i temps, convertint el seu comportament en imprevisible.

Aquesta manera de transitar comporta molt perill per a tots els vianants i especialment per a la gent gran, que som més vulnerables físicament i que, si patim un atropellament, ens pot portar conseqüències nefastes. Ens sentim indefensos davant d’aquests vehicles, que apareixen per la vorera, venen silenciosament per darrere i amenacen contínuament la nostra seguretat.

No estem parlant de comportaments incívics aïllats que siguin incontrolables, sinó de comportaments habituals i reiterats, que s’han normalitzat i que ja no es poden justificar per la novetat d’aquests vehicles, ni per la falta de regulació. El 29 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Manresa ja publicava a la seva web l’inici dels tràmits per a una nova l’Ordenança de circulació i mobilitat, adaptada a les noves circumstàncies (VMP...) –que encara no s’ha fet– i la seva voluntat de regir-se, mentrestant, per les directrius de la Direcció General de Trànsit, entre les que se’ls prohibia circular per les voreres.

La ciutadania tenim poca informació i caldria fer una intensa campanya de comunicació adreçada especialment a les persones usuàries de patinets, però també a la població en general, per informar dels llocs on poden circular aquests vehicles i aconseguir que es respectin els drets dels vianants, perquè, si segueix el seu mal ús, prendrem mal.

No es tracta de perseguir-los sinó, tot el contrari, de potenciar-los, perquè són un mitjà de transport molt més ecològic, que milloraria la mobilitat a la ciutat. És essencial, però, que se’n faci un ús adequat, circulant per la calçada, i que també es garanteixi la seva seguretat, fent complir la velocitat màxima als cotxes que, des de fa quasi un any, és de 30 km/h.

És imprescindible, doncs, que a Manresa es canviï el paradigma actual i es deixi de donar la prioritat absoluta als cotxes. Tampoc pot continuar la imatge d’excés de permissivitat per part de la Policia Municipal, que es percep veient a molts cotxes aparcats indegudament, a alguns fent un soroll excessiu, que retrona pels nostres carrers, i a quasi tots circulant per sobre de la velocitat permesa. S’ha de donar el protagonisme a les persones que van a peu i potenciar l’ús adequat de bicicletes, patinets... per aconseguir una convivència respectuosa entre vianants i tota mena de vehicles, i evitar el màxim d’accidents.