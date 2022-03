Aquest diumenge sortiran de Súria dos autobusos, o potser tres, amb direcció a la impronunciable ciutat polonesa de Przemysl, situada a la frontera amb Ucraïna. Els dos autobusos marxaran i tornaran plens. A l’anada aniran plens de material com bolquers, aliments, productes d’higiene o productes sanitaris de tot tipus. A la tornada, però, també aniran carregats amb al voltant de 150 refugiats ucraïnesos que volen a Espanya per fugir de la guerra. Aquí ja hi tenen allotjament assegurat.

La iniciativa de portar a autobusos a la frontera per ajudar als afectats per la guerra està liderada per dues pensionistes de Súria, l’Eva Guijarro i la Marissi Valverde, que van decidir que havien de fer alguna cosa per ajudar a aquestes persones. Primer ho van fer amb un viatge amb furgoneta amb el que van portar a 7 persones. Però al veure la situació que es vivia a la frontera van veure la necessitat d’anar-hi amb més places. I així ho faran aquest diumenge.

No tot és cosa de Guijarro i Valverde. De fet el primer viatge va sorgir per iniciativa de l’assemblea de la CUP de Súria i les dues dones han comptat amb el suport de diverses associacions i de persones a nivell particular que han posat el seu granet de sorra a través de donacions tant econòmiques com de material. També hi col·laboren dues traductores i els xofers dels autobusos, amb menció especial a Alex Pros que ha comprat un autobús expressament per fer aquest viatge. En els darrers dies també s’hi ha sumat l’Ajuntament de Súria, que es farà càrrec del cost que comporti un dels autobusos del viatge.

I és que no és gens fàcil organitzar una mobilització d’aquestes dimensions i més quan no tens els recursos que tenen les administracions o les grans empreses o associacions. En aquest sentit Guijarro i Valverde critiquen l’immobilisme i la burocràcia de les administracions públiques per una acció que, a priori, no seria tan complicada de fer amb els seus recursos com portar aquí a refugiats que ja tenen allotjament a Espanya. A més s’ha de tenir en compte el cost econòmic que té un viatge com aquest, sobretot amb el preu de la gasolina que hi ha actualment a Europa on el litre és 20 cèntims més car que a Espanya.

El que està ben clar és que si els dos autobusos, o tres, que aquest diumenge viatjaran a Polònia ho poden fer, no serà gràcies a la gasolina, si no a la solidaritat de tothom que ha estat relacionat amb aquesta iniciativa.