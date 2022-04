M’han multat. Com que és injusta i posada amb traïdoria i d’amagat, ho explico aquí. Dedicat a la Policia Local i a l’Ajuntament de Manresa, que, al capdavall, és responsable que m’hagi pogut passar el que m’ha passat.

He de descarregar al teatre Conservatori de Manresa. L’únic accés a l’escenari, per on sempre s’ha de descarregar el material, dona a una vorera ampla i a un pas de vianants. Això és així de sempre. A 2/4 d’11 del matí de divendres soc davant la porta i, per tant, damunt la vorera ampla i, en conseqüència, enmig del pas de vianants amb el meu vehicle per descarregar tot el que hi duc que ha d’anar a l’escenari. He pujat amb cura a la vorera, de fet hi ha una rampa. Quan ja tinc la porta posterior del vehicle oberta passa un cotxe de la Policia Local que s’atura i em demana què hi faig allà. Li responc que estic descarregant al teatre. L’agent em demana si no hi ha una altra porta, i jo li dic que no, que només hi ha aquesta. Ell em demana: «ah sí? No n’hi ha cap més?» I jo li dic que no, que és la veritat, que només hi ha aquesta i que és així de tota la vida. Em deixa fer i se’n va. Al cap de quatre dies rebo la multa, de la qual cosa dedueixo que l’agent se’n va anar, però va decidir no deixar-me fer. Si pensava multar-me, per què no m’ho va dir? O per què no em va impedir la descàrrega? No en sé la resposta, però sé que l’agent és un covard. Jo era allí i no es va atrevir a dir-me que em multava. En males mans estem quan els agents de l’autoritat pensen només en l’autoritat que tenen. Segueixo. La culpa no és tota de l’agent covard. L’Ajuntament té un teatre amb un escenari que té només un accés per carregar i descarregar que dona a una vorera, ampla, amb un pas de vianants. I el teatre sempre ha estat allí. I la porta també. El problema el creen ells. Senyors de l’Ajuntament, ¿com poden tenir un accés a un escenari d’un teatre que dona a una vorera i a un pas de vianants on és prohibit aturar-se per carregar i descarregar? Vaig trigar menys de 3 minuts a fer la descàrrega dels embalums que hi duia: 6 butaques de vímet, 8 fanals, 16 espelmes, 7 estores de vímet, 40 ampolles d’aigua, i dues maletes. Ah! I soc un tipus amb sort, ja que 48 hores després, el diumenge, vaig fer l’operació a la inversa i vaig carregar el cotxe pel mateix lloc, l’únic lloc per on es pot fer. La multa de la descàrrega de divendres ja la tinc, tot sigui que d’aquí a un parell de dies m’arribi la multa de la càrrega que vaig fer diumenge. No sé si l’agent estaria per allí apostat esperant per retratar-me de nou. Per cert, només em sé el número, els pròxims dies m’aniré mirant les plaques dels polis que em trobi per veure si trobo l’agent i dir-li a la cara, educadament, que crec que no ha actuat bé. Com a ciutadà hi tinc dret, no? Ah! I no pateixi, agent, si me’l trobo no li faré un Will Smith, no és ni de bon tros el meu estil. I no he escrit aquesta crònica perquè em treguin la multa, sinó perquè s’hi mirin més com les posen.