Sóc un usuari habitual del Parc de l’Agulla, des de fa molts anys, i em preocupa una certa relaxació del civisme per part dels propietaris de gossos.

En els darrers temps, constato que entre un 25 -30 % dels propietaris, deixen lliures els gossos, malgrat els cartells informatius que ho prohibeixen. El resultat: algunes baralles entre gossos, algunes molèsties a usuaris, alguna capbussada a l’aigua o alguna persecució ni que sigui per jugar, amb algun ànec, i el pitjor, fer les necessitats a zona de sorra o a l’herba, de manera que ha deixat de ser «segura i higiènica», per a petits i grans. No tothom neteja.

Mai, en els darrers vint anys he vist cap agent de l’autoritat, ni de Manresa ni de Sant Fruitós, per avisar o sancionar comportaments inadequats. Seria interessant estudiar canvis, per garantir i mantenir el Parc de l’Agulla, com el magnífic parc que és.