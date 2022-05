Maig de comerç, maig de grans reptes

Manresa s’està vestint de comerç, aquest mes de maig, amb diverses activitats ja pròpies de la temporada a les quals, enguany, l’Ajuntament ha volgut donar un impuls amb la campanya «Tu fas comerç, tu fas Manresa». Entre d’altres, s’ha separat la Fira de l’Ascensió de l’ExpoBages, que ara se celebren en dos caps de setmana consecutius, per arrodonir un calendari de maig plenament comercial. Totes les iniciatives que donin impuls a les potencialitats de la ciutat són benvingudes, però la competència en el sector del comerç és avui tan intensa, tan global, tan multicanal que afavorir la subsistència del model comercial local és un objectiu que requereix esforços titànics.

Les ciutats amb trajectòria i pes comercial com és ara Manresa són avui petits baluards en la immensitat del comerç global que lluiten per mantenir-se dempeus en un context no gens favorable. Tota la història que té al darrere una ciutat posem com Manresa en matèria comercial és un punt a favor, però potser insuficient per garantir el seu vigor en el sector. Quan les grans cadenes han plantat les seves banderes en totes les places mitjanes, quan el comerç online és present a qualsevol telèfon mòbil de qualsevol punt de la nostra geografia es fa molt difícil competir en igualtat de condicions. I de significar-se. És clar que l’especialització, a més del tracte personal i del coneixement del client, pot ser un argument decisiu per a l’aposta pel comerç local, però també és cert que l’especialització requereix de mitjans no sempre a l’abast del comerç tradicional, de campanyes de promoció i d’una espera de retorn econòmic que demana paciència i possibilitats de sostenir aquesta espera en el temps.

Les iniciatives públiques com les de l’Ajuntament de Manresa per impulsar el comerç són lloables, acompanyen a omplir els carrers i donen vida a la ciutat, però costa xifrar el seu impacte en les botigues, sobretot en les que no són al rovell de l’ou comercial, les que busquen el seu lloc en una perifèria no sempre igual de beneficiada que el centre per les campanyes de ciutat i les que mantenen un perfil tradicional.

El comerç de proximitat (que no vol dir sempre extraordinari, selecte, sinó simplement el que tenim més a la vora) està avui en una cruïlla històrica i la seva adaptació als nous temps és més urgent que en d’altres sectors. És un repte per a les administracions, però sobretot per als mateixos negocis. El futur de les nostres ciutats depèn també del seu èxit en transformar-se.