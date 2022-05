El valor de les fronteres velles

Amb quin territori ucraïnès es podria considerar satisfet Putin? Seria suficient incorporar íntegres les províncies de Donetsk i Luhansk? Li cal afegir-hi el sud fins a Odessa i Transnístria? Naturalment, Putin no podrà decidir lliurement fins on arribarà, dependrà de com vagi la guerra. Però té un objectiu? Tot indica que creu que podria presentar com a assoliment legítim i gloriós la recuperació per a Rússia dels territoris que, principalment durant el regnat de Caterina la Gran, els russos van prendre als otomans a l’actual Donbass i a la costa del mar Negre. Tanmateix, el problema és: si es pretén deixar Ucraïna amb el seu territori primigeni, quin territori és aquest? Ucraïna, que ni tan sols no s’ha dit sempre Ucraïna, no ha tingut fins fa molt poc un territori definit i consolidat. Moltes nacions antigues sense una tradició llarga com a estats tenen aquest mateix problema. Catalunya, que sí que va ser un estat durant molt temps, no el té. Sovint no donem prou valor al fet que el nostre territori està ben definit des del testament de Jaume I, descomptada l’amputació del nord i una certa oscil·lació en la línia Segre-Cinca a ponent. Catalunya té nom, territori i bandera des de fa més de set segles. Entre les nacions sense estat és un fet excepcional. A Ucraïna es veu clar.