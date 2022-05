Aeroport a la fresca

Diumenge passat, un vol de la companyia Air Nostrum entre Madrid i l’aeroport de la Seu d’Urgell va haver de ser desviat a l’aeroport de Lleida perquè la temperatura a la Seu era de més de trenta graus i el tipus d’avió que s’utilitza en aquesta línia no pot aterrar en aquella pista a a aquesta temperatura, absolutament habitual durant, com a mínim, tres mesos l’any. Es un fet xocant que sorprèn encara més perquè resulta que el govern d’Andorra ignorava aquesta limitació. Andorra és el principal valedor de l’aeròdrom de la Seu i qui fa possible l’existència de la línia regular amb Madrid a través d’una bonificació anual que en compensa la falta de rendibilitat. La línia, estrenada el desembre, és una aposta política per donar al país pirinenc, com a mínim, una connexió aèria. Ara, els implicats busquen alternatives del tipus de restringir els vols a horaris de matí o vespre, reduir la càrrega per tal que l’avió respecti les condicions exigides per a la pista, o demanar un canvi de normes a l’autoritat europea. Però la sensació de nyap ja és inesborrable.