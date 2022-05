Autoestima de quilòmetre zero

Que el Bages és una terra de bons vins ja ningú en té cap dubte, la DO Pla de Bages compta amb un reconegut bagatge, però del potencial gastronòmic de la comarca encara se’n parla poc. Només cal donar un cop d’ull a la nova Guia Bages Proper, un recull dels productes singulars i els productors que els fan possibles que acaba de sortir publicada, per adonar-se de la riquesa agroalimentària autòctona.

Els vins del Bages s’han fet un lloc als comerços i a les cartes dels restaurants, però hi ha altres productes del territori que comencen a treure nas i a despuntar. A productes ja més consolidats com el porc Ral d’Avinyó, que es troba a les millors cuines, se n’hi afegeixen d’altres com els formatges, que comencen a ser reconeguts. Sense anar més lluny, a la darrera edició del Làctium, Cal Music del Mujal de Navàs va guanyar el premi al Millor Formatge Català i també en va sortir premiat el Cendrat de Formatges Gavarresa d’Artés.

Potser arriba el moment de començar-nos a creure de debò que, a més de bon vi, al Bages també fem bons formatges, bons llegums, bones hortalisses, bones cerveses i bona carn. Tenim una gran veritat de productes locals com l’albergínia blanca, la mongeta de Castellfollit, el cigronet de Mura, la col verda manresana, el tomàquet del Bages o el mató de Montserrat, entre altres, que ens diferencien de la resta de territoris i creen una gastronomia pròpia amb la diversitat com a singularitat. Si a més, el sector de la restauració hi confia i inclou els productes de proximitat als seus menús i cartes com han fet una vintena de restaurants que, esperonats per Bages Impuls, ofereixen una gastronomia de quilòmetre zero amb les anomenades Temporades gastronòmiques del Bages, això ja no té aturador.

Aquesta setmana, en el marc de la Fira ViBa dedicada als vins del Bages, es farà un sopar on restauradors i productors posaran de llarg aquesta aliança territorial, que enforteix l’economia local i l’autoestima del territori i d’un sector, el de la restauració, que ha estat molt castigat per la pandèmia, però que ha entès que a prop de casa hi tenim de tot i que anant de la mà serem únics i millors.

Si a tot això s’hi sumen actius del territori tan potents com la Fundació Alícia, l’Escola d’Hoteleria Joviat, l’Escola Agrària o la mateixa DO Pla de Bages, ja només ens falta creure’ns que, a banda tenir atractius paisatgístics i patrimonials, amb joies com Montserrat, la muntanya de Sal de Cardona o el monestir de Sant Benet, al Bages també s’hi beu i s’hi menja molt bé amb productes de la terra.