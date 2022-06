Aquest cap de setmana s’han celebrat a Manresa les cinquenes Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, una nova oportunitat per reivindicar els productes gastronòmics del territori, que m’han fet pensar en les ratlles que escrivia en aquest mateix espai, fa quinze dies, en motiu del sopar de la Fira ViBa i la nova guia Bages Proper, per promoure els productes agroalimentaris de la comarca. El Camí Ignasià és, doncs, un actiu més per creure en el potencial gastronòmic del Bages.

La commemoració dels 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem, permet aquest any reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià. El projecte Manresa 2022 és transversal i la gastronomia és també una de les seves peces clau. En aquest sentit, les jornades gastronòmiques són també una oportunitat per descobrir, tastar i comprar els productes agroalimentaris més representatius del Bages (tomàquets, mongetes, olis, vins o formatges) i conèixer la cultura culinària que gira al voltant del camí. L’objectiu de la proposta és posar en valor els productes dels territoris per on passa, i enguany les jornades han potenciat l’agermanament entre Euskadi, on comença el trajecte, i Manresa. Una unió que han simbolitzat productors dels dos territoris, que han compartit una mostra al Museu de la Tècnica, i cuiners de renom com el mestre de pintxos Josean Merino i el manresà Jordi Cruz.

El reconegut xef local va elaborar una desena de plats en una demostració amb constants referències a un altre prestigiós cuiner manresà: Ignasi Domènech, del qual es va reivindicar la trajectòria gastronòmica. La sessió del xef de l’ABaC portava per nom De Manresa al món, quatre paraules que condensen molt bé la importància de fer arribar a arreu els productes, el patrimoni, l’esperit, la tradició i el talent de casa nostra.

Les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, la Fira ViBa i, properament, la Festa del tomàquet són només tres de les iniciatives que fan de la gastronomia de Manresa i el Bages un dels actius turístics del territori, que generen dinamisme comercial i impliquen els sectors vinculats a la producció agroalimentària i a la restauració. Qualsevol iniciativa per potenciar l’economia circular i el producte de la terra, benvinguda sigui. L’Any Ignasià passarà i caldrà ser prou hàbils per aprofitar el pòsit que deixarà perquè, més enllà del 2022, es continuïn potenciant tots aquests actius patrimonials i gastronòmics que ens fan únics.