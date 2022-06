Ja s’acosten les municipals

Un símptoma que s’acosten les eleccions municipals és que ja ha començat la desfilada dels candidats pels barris. Es preveu que les eleccions municipals siguin el diumenge 28 de maig del 2023. A 11 mesos vista la cursa per la cacera del vot ja s’ha iniciat.

Està molt bé que els candidats es desplacin als barris i sol·licitin entrevistes amb les AAVV per conèixer les seves inquietuds i reivindicacions però això caldria practicar-ho més sovint i no només quan s’acosten les eleccions.

Mentre escric aquestes línies tinc al davant el guió del dissortat serial del parc «pintor Vila Closes». Fa 10 anys va celebrar-se un referèndum municipal al barri de la Plaça Catalunya referent a la reforma del parc. El 89,19% dels veïns i veïnes que van votar van fer-ho a favor del projecte de modificació del parc. La millora s’havia d’executar en tres fases. La tercera fase s’havia d’iniciar fa 7 anys. Es va fer alguna intervenció però en el dia d’avui encara resta pendent gran part dels compromisos adquirits. Ara que s’acosten les eleccions un candidat a l’alcaldia s’ha compromès a desencallar el projecte durant els seus primers 100 dies de mandat si es elegit alcalde.

Mentre escric aquestes línies tinc al davant la pàgina 19 del Regió7 del 15 de maig del 2019 amb el següent titular: «Consens electoral a Manresa sobre la manca de places de residència d’avis». En el debat electoral organitzat per la «Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran» els 9 candidats a l’alcaldia van coincidir en la necessitat de construir una nova residència pública a Manresa.

Mentre escric aquestes línies tinc al davant el document que la «Plataforma» va signar amb l’Ajuntament el 4 de febrer del 2020. En aquest document a l’apartat de centres residencials es fa referència a la construcció d’una nova residència pública al barri del Xup. Segons consta en el calendari adjunt el mes de juliol de l’any passat s’havia d’iniciar la construcció de l’edifici. El mes de desembre d’aquest any havia de finalitzar l’obra per tal de poder iniciar el servei la primavera de l’any que ve. Doncs bé, a dia d’avui ni tant sols s’ha redactat el projecte definitiu. Al final del document amb lletra molt més petita diu que el projecte està subjecte a possibles incidències no previstes. I evidentment la pandèmia del covid-19 ha estat un imprevist no previst. Amb molts compromisos el coronavirus s’està convertint en l’excusa perfecte per justificar els incompliments. Segons per a quins projectes, però, sí que es troba el finançament quan convé. Només un parell d’exemples : el soterrament de 200 metres de la via dels FGC (60 milions d’euros, de moment) ; l’operació universitària de la «Fàbrica Nova» (41 milions d’euros, de moment). El projecte de la nova residència està pressupostat en 9 milions d’euros.

L’espai disponible no em permet relacionar altres promeses incomplertes. Fins que arribin les eleccions escoltarem més promeses. Unes promeses que caldrà de nou recordar als polítics en les següents eleccions de l’any 2027.