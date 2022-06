Un consell per a Joan Roma

Ja fa anys que llegeixo Regió7 i els dissabtes l’article de Joan Roma, el que destaco perquè m’agrada la forma clara i gens exagerada de com tracta els temes.

Un senyor que ha sigut alcalde de Borredà molts anys i diputat al Parlament, no ho ha sigut per sort o per casualitat, sinó tot el contrari. Per saber fer, per honradesa i generositat amb el seu poble i amb Catalunya.

Modestament, voldria donar-li un consell. Que no es preocupi en excés per la qüestió de la independència de Catalunya perquè els qui la reclamen o exigeixen amb més força son els primers que no hi creuen. Això de dalt a baix. Viuen molt bé amb aquest enfrontament constant i parlen sempre del tema econòmic com a bandera.

No sé si Catalunya serà independent d’aquí vint, cent o mil anys. Ni m’interessa!

El que tinc molt clar és que per a molts governants, la independència ni realment la volen ni els interessa, si no és per forrar-se encara més.