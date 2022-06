L’adeu d’un bon president

Josep Sáez va fer-se càrrec de la presidència del Baxi Manresa el 2017. L’equip acabava de baixar a la LEB Or i s’obria la perspectiva incerta i amarga que se li presenta a qualsevol societat quan encara una travessa del desert. Sáez va entomar la patata calenta, va orientar bé la delicada situació econòmica del club i va construir un equip que va pujar a l’ACB al primer intent. Va ser el primer moment feliç d’una trajectòria que després ha anat pujant graons amb dos grans entrenadors, Joan Peñarroya i Pedro Martínez. Ara, quan encara es viu l’eco d’una temporada esplèndida que ha passat a la història com una de les millors del club, Sáez anuncia que se’n va. Quan tingui un relleu, va dir ahir, donarà la seva etapa per acabada. Sáez, que ha hagut de superar un descens i una covid, considera que ja en té prou i que és millor deixar-ho amb el llistó ben alt. La seva feina no estarà acabada fins que no es vegi la solvència del relleu, però Sáez ja té assegurat que se’l recordarà com un bon president, que va rejovenir, rellançar i revitalitzar un club entristit. El deixa molt millor de com el va trobar i amb una inèrcia positiva. Se’n va deixant un gran record i un bon llegat.