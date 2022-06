Manresa al capdavant

De tant en tant navego per internet per comprovar el tractament que fan d’una mateixa notícia els diferents mitjans de comunicació. Sorprenentment, fa uns quants dies vaig veure com Manresa apareixia en molts mitjans digitals de diversos llocs de la geografia espanyola. Manresa era notícia a Nació Digital, El Periódico, El Mundo, La Razón, Diario de Granada, Noticias de Álava, Diario de Sevilla, etc. Fins i tot era protagonista en diaris esportius com Mundo Deportivo, Sport i Marca. També a RAC1 , Onda Vasca i Cadena SER. Davant el ressò mediàtic que Manresa havia generat vaig sentir curiositat per llegir la notícia.

Em pensava que Manresa era notícia per algun fet rellevant com haver aconseguit el desdoblament de la carretera C-55 entre Manresa i Abrera. Una eterna reivindicació per acabar d’una vegada amb les processons de vehicles i els accidents mortals. Però no; no era això.

Em pensava que Manresa era notícia per algun fet rellevant com haver iniciat les obres de la nova residència geriàtrica pública tan necessària per a la ciutat. Un equipament reivindicat per molts ciutadans/es , entitats de gent gran, AAVV, sindicats i partits polítics. Però no; no era això.

Em pensava que Manresa era notícia per algun fet rellevant com haver-se aprovat la inversió per millorar la decadent línia de ferrocarril R4 entre Manresa i Barcelona. Una inversió indispensable per adequar aquest transport públic amb els temps actuals. Però no; no era això.

Em pensava que Manresa era notícia per algun fet rellevant com haver decidit l’Ajuntament elaborar els propers pressupostos municipals amb la participació directa dels ciutadans/es. Una decisió coherent amb la prèdica política de la democràcia participativa. Però no; no era això.

Em pensava que Manresa era notícia per altres fets rellevants que malauradament continuen en la llista d’espera i no es desencallen mai. Una vegada llegida la notícia vaig constatar que cap dels fets exposats n’eren els protagonistes. Els meus ingenus pensaments relacionats amb la prosperitat van esvair-se. Res de res.

Manresa era notícia per les infidelitats conjugals. La plataforma de cites extramatrimonials Ashley Madison ha publicat el rànquing de les ciutats més infidels d’Espanya en relació amb la seva població. Segons la «web» de cites, Manresa lidera la llista de tot l’Estat.

Sembla que el confinament per la pandèmia ha excitat les neurones libidinoses d’alguns manresans/es i la fogositat adúltera s’ha incrementat. En els darrers anys la capital del Bages ha ascendit divuit llocs fins a situar-se en el número 1. Manresa és al davant d’importants capitals com són Barcelona, Madrid, Granada, Bilbao, València, Alacant, la Corunya, Sevilla, Sant Sebastià, Saragossa, Màlaga, Pamplona....

Vist el panorama, potser caldrà modificar el títol honorífic de «molt noble, molt lleial i benèfica ciutat» que va atorgar-se a Manresa l’any 1812. Ara, el 2022, s‘haurà d’actualitzar la denominació i substituir l’adjectiu «lleial» per «deslleial».