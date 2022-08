Hi ha diverses demandes i queixes dirigides a l’administració catalana en els últims mesos per part dels agents polítics i empresarials del Berguedà. D’una llarga llista potser en podríem destacar tres. L’acceleració de la posada a punt del polígon d’Olvan, concebut com un motor de reactivació econòmica de la comarca, la petició de més recursos en els consultoris mèdics de l’Alt Berguedà a l’estiu, convertida ja en el culebrot de cada temporada, i el desdoblament de la C-16.

Mentre que dels dos primers assumptes n’hem tingut alguna novetat o altra en les últimes setmanes o mesos, del tercer fa temps que no se’n sap res. Ni en un sentit ni en l’altre. En això vull dir que ni des de la Generalitat s’ha fet cap anunci al respecte ni tampoc els dirigents berguedans han fet cap declaració pressionant el Govern.

Com en moltes de les obres, i més en aquesta que és de gran envergadura, la irrupció de la covid-19 no ha ajudat. Però ja han passat més de dos anys des de que la pandèmia es va posar en les nostres vides i hem tingut molt poques pistes de si el projecte avança amb pas ferm o bé ara mateix no és una de les prioritats de la Generalitat.

L’últim que hem sabut és que el projecte s’està redactant, però això permet treure poques conclusions sobre quan es podria començar a albirar la llum al final del túnel. En aquest sentit, sorgeixen preguntes com quan s’allargarà el procés de redacció o si l’estudi de les al·legacions, sobretot la de soterrar la carretera en el seu pas per Berga, demorarà molt o no els terminis.

Sigui com sigui, els veïns dels municipis de l’Alt Berguedà no poden esperar eternament aquest desdoblament. No és cap secret que el major flux de trànsit és en caps de setmana i en períodes vacacionals, i que bona part dels vehicles tenen com a destí la Cerdanya i no el Berguedà. Però, més enllà que la població del nord de la comarca també utilitza la via diàriament per anar a treballar, anar a comprar o al metge i, per tant, sortiria igualment beneficiada, disposar d’una millor comunicació podria ser un revulsiu pels petits pobles que volen atraure població, famílies i, fins i tot, metges.

I si el desdoblament de la C-16 sembla que hagi quedat aparcat després de la pandèmia, n’hi ha un altra que fa molts més anys, inclús alguna dècada, que està gairebé enterrat. És el desdoblament de l’E-9, que comparteix via amb la C-16 fins al túnel del Cadí, des d’aquest mateix punt fins al túnel del Pimorent. Només el PSC i l’exalcalde Jaume Farguell sembla que encara se’n recordin. Ara bé, potser primer toca resoldre la part que més ens toca de prop, no?