ElectroBacasis i Microscopies

Vinga, família, que això tremoli!»... i realment tremolava la plaça de l’Estació de Gironella en la passada festa major amb el concert de la Camerata Bacasis, formació d’una trentena de músics de la Catalunya Central que aplega violins, violes, violoncels i contrabaix sota la direcció de Jordi Coll; del santfruitosenc Dj Arzzett (Aleix Rodríguez) i de la cantant Marta Trujillo. I la conjunció de forces, que basculava entre l’èpica de fragments instrumentals i l’eufòria electrònica, feia que la plaça plena saltés aixecant els braços.

Per tant, ElectroBacasis, projecte nascut per festejar el desè aniversari de la formació de corda, és una gran celebració, que ha aconseguit unir, amb èxit, la música que es balla a la pista d’una discoteca amb una orquestra clàssica de corda. En el repertori de remixos de gairebé dues hores (els arranjaments i la producció musical és de l’avinyonenc Guillem Vilar) tant aviat sonen A-ha, ABBA, cançons com el Bella ciao i el Boig per tu... Sense treva se salta de Queen a YMCA (sense perdonar la coreografia), de Coldplay a Txarango, del discjòquei suec Avicii a Kate Ryan... I no s’obliden del Flying Free de Pont Aeri. Les projeccions, els jocs de llums i la bola de vidre donen encara més energia a un conjunt entregat, en el qual destaquen els salts rítmics de Coll.

El projecte es va estrenar l’abril del 2021 al teatre Kursaal de Manresa, i la bona rebuda va portar a reprogramar-lo al mateix escenari per la festa major de l’any passat. I des de llavors ElectroBacasis ha fet vibrar a Esplugues, Moià, el Vendrell, Solsona, Santpedor, Berga, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Gironella, Santa Coloma de Queralt... i aquest diumenge a Navàs. El cas és que l’espectacle musical es viu en tota la seva intensitat en treure-li les cotilles de les butaques dels teatres (ja no cal que recordem les mascaretes, no?) que permeten a, qui així ho vulgui, saltar i ballar lliurement. ElectroBacasis a l’aire lliure és una proposta de festa major en majúscules.

Més pausada és la proposta de Microscopies, en el marc de la Festa Major de Manresa, i que ja ha arribat a la seva tercera edició. Permet descobrir l’entorn natural de la ciutat: primer el Parc del Secà, després la Torre Lluvià i enguany les fabuloses vistes que hi ha des de la torre de Santa Caterina. I permet fer-ho a través de l’art, d’obres efímeres que se submergeixen en la natura i d’una instal·lació permanent, aquest cop a càrrec de Marta Pruna. Reflexionar en plena celebració, sortir del brogit per uns instants, també s’agraeix.