La frase és del regidor de Fem Manresa Jordi Trapé i la va dir en el darrer ple municipal quan es debatia una moció del seu grup polític contra la pista de gel que s’instal·la per Nadal a la plaça Sant Domènec. Trapé va assegurar que «som comunistes, però no som el Grinch, per tant, ens agrada el Nadal». El Grinch és un popular -sobretot als Estats Units- personatge de ficció que odia el Nadal.