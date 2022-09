No tenim res a favor ni en contra d’Arran, però creiem que embrutant les parets amb pintades no és el lloc adient per reivindicar-se. Creiem que no fan cap bé a la societat, al contrari. Què us sembla si passeu i netegeu les parets del barri de la Parada? Us ho agrairíem. Si més no podríeu pintar-vos les parets de casa vostra, no?