Junts per fer, Junts per ser

Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya? Sí/No/Blanc». I he triat no. Aquests dies, la gent de Junts, estem vivint un dels moments més complexos des de la nostra fundació. Decidir continuar al govern o sortir-ne no és poca cosa. Des del debat de política general que estem connectats al minut a minut del dia a dia per poder tenir una opinió contrastada i sense intermediaris. Ens enviem whats, ens truquem, compartim articles, ens fem preguntes. I busquem respostes. Estem protagonitzant un gran exercici de participació democràtica. Complexe i arriscat, però apassionant. Ens sentim orgullosos de formar part d’un partit on les decisions les prenem entre tots. On la nostra veu i el nostre vot compta. Decidim junts i assumim i defensem el resultat junts. Confesso que prendre la decisió de votar a favor de la sortida del govern no ha estat fàcil. Gens. Perquè hi ha prou motius per continuar. I tant. I els entenc. Que els consellers de Junts estan fent molt bona feina està fora de dubte. Polítics de primeríssima fila, amb una vàlua i una solvència contrastadíssimes. Agraïment immens per la feinada! Que potser hi haurà una part de la ciutadania que no entendrà que sortim? Segur. De fet, aquests dies, a part d’estar hiperconnectada amb els companys de partit, també he aprofitat per preguntar a amics, coneguts i saludats què en pensaven de tot plegat i les respostes han estat múltiples i variades. Sís radicals a continuar: no podeu sortir de cap manera! Us hi heu de quedar perquè precisament el que volen és que marxeu. No els hi doneu el gust. Nos convençudíssims: ja fa dies que hauríeu de ser fora! Des de la deslleialtat del 30 de gener, amb la no investidura del President Puigdemont, que només heu anat acumulant humiliacions i aixecades de camisa. Després va venir el President Torra, la Laura Borràs i ara el cessament d’en Puigneró: què espereu per marxar? No sè què dir-te; no m’agradaria ser a la vostra pell, la veritat. Feu el que feu, «pringareu». Teniu mala peça al teler. Tots plegats, eh? No només els de Junts. I els d’ERC. I els de la CUP. Molts indepes que no som de partit n’estem ben farts! Tant us costa posar-vos d’acord? Tants esforços per obtenir una majoria independentista i ara l’esteu dilapidant amb la vostra incompetència. No us votarem més, ni als uns ni als altres. Quan tingueu una proposta amb cara i ulls, ja ens avisareu! Més o menys, aquest seria el resultat de les meves converses d’aquests dies. I ha estat amb tot aquest batibull d’informació, i després de pair-lo i rumiar-hi molt, que he decidit votar no a seguir al govern. No tinc cap bola de vidre ni cap oracle m’ha assegurat que sigui una bona opció. No sé si una sortida efectiva del govern ens ajudarà a guanyar les properes eleccions o el carro anirà pel pedregar. Però poden estar segurs que la meva decisió està presa a fi de bé i des de la màxima honestedat. Divendres sortirem de dubtes i, passi el que passi, començarem una nova etapa. Gràcies companys de Junts per ser-hi!