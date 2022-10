La Via Laietana de Manresa

El Barri Antic de Manresa té un únic carrer llarg, recte ample i modern, que és l’antic Alfons XII, ara passeig de la República. Salvant les distàncies, és l’equivalent a Manresa de la Via Laietana a Barcelona: una via directa en un barri tortuós i recargolat. Les primeres gestions municipals per obrir-lo daten del darrer terç del XIX, però les primeres obres no van arribar fins al 1966. Per fer-lo realitat va caldre gairebé un segle. Sí, ja fa molts anys que fer qualsevol cosa a Manresa costa molt, i per això tot va tard. Finalment, però, el carrer es va fer, es va omplir de pisos moderns i de botigues, i a la primeria dels vuitanta era la porta d’entrada de la nova illa de vianants. La cosa pintava bé. Des de llavors, l’Alfons XII ha estat un muscle jove i vigorós que ajudava a sostenir un cos envellit. Lamentablement, la degradació del sector ha avançat tant que, avui, ni el muscle no se n’escapa. Fa anys que es veu a venir que Manresa està a punt de perdre la seva Via Laietana, i els successius ajuntaments s’han limitat a mirar-s’ho amb una barreja de resignació i impotència. Ara tanca La Cuina. Se’n va cap a l’Upper Manresa, com tot, i deixa al darrere un local buit. Un altre. I la pregunta és: ¿Manresa té un pla per al Centre Històric, o només li pot oferir lamentacions i debats ciutadans?