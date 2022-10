Artistes d’Ampans per la porta gran

Ho fan pel canal 33 la nit dels dijous, però haurien de fer-ho per la porta gran. La teva, que en diuen. Vull dir TV3. I a mi m’agrada molt el canal 33, perquè és tranquil i respirable i potser sostenible, aquest cony de paraula que ara es porta tant. Però hi ha coses que han de passar per la porta gran. Ampans, que té aquesta habilitat, tan poc nostrada a les comarques de la Catalunya interior, de fer-se veure i fer-se sentir arreu mentre no deixa de fer feina, aquí s’ha colat a la tele amb un programa els dijous que és una delícia per als sentits. Una delícia. Es diu Artistes i enamora. A Artistes, un grup de persones, amb capacitats diverses –allò que abans en dèiem discapacitats–, ens mostren el seu talent mostrant-lo directament a un convidat famós que els ha vingut a veure. Un convidat que també té talent i que aquí, a Artistes, per obra i gràcia d’una productora també bagenca, Bah! Studios, fa que el talent dels uns i dels altres no sumi sinó que es multiplica en un programa que flueix, oxigena, tonifica i desperta els sentits. Un goig, vaja. I per això em queixo, perquè això, petites coses com aquestes que amaguen, bé, ensenyen, grans tresors de la nostra societat s’haurien de veure, sí o sí, per la porta gran, per TV3. Per què? Doncs fàcil. Perquè ho vegi molta més gent. Perquè molta més gent descobreixi el talent i la humanitat de la Laura i les seves il·lustracions, els sons de la Noèlia, la Rosi i les seves biografies enriquides, el ball suau i potent d’Adrià, les caricatures del Roger, la veu de la Miriam i les impagables fotografies del Jordi. Perquè molts espectadors flipin. Perquè molts es reconciliïn amb la tele. Perquè molts més s’aixequin del sofà i facin l’onada. Perquè molts aprenguin i entenguin coses de persones «diferents» que fins ara ni sospitaven. Perquè molts tinguin enveja del «famós» (fins ara, Roger de Gràcia, Gisela, Ivan Labanda...) que han tingut el privilegi de compartir una estona amb aquests cracs d’Ampans. Perquè molts espectadors s’adonin, finalment, que no som tan diferents els uns dels altres. Perquè el 33 està molt bé, però de vegades cal ser al primer canal, sense dubte. I tot això els dijous a la nit al 33. Busquin-lo, comprin crispetes per al cos i deixin seduir l’ànima per un programa que és seductor, no només pel programa en si per la vida que traspua i que el fa possible. Per l’ànima generosa, neta i infinita que traspua Artistes. I perquè són un tros d’artistes, vaja! Doncs tot això, els dijous al 33. I quan ho facin per TV3 serà la bomba.