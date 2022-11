Compromís pel talent

Els premis Regió7 van reconèixer ahir públicament, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al capdavant, set persones amb una carrera extraordinària i una artista prometedora, en un acte que va ser una gran celebració de la capacitat de les persones per fer coses extraordinàries. Aquesta és una societat que no sempre és agraïda, que té gran facilitat per idolatrar quatre esportistes i quatre músics però que es resisteix a aplaudir obertament els assoliments del veí del costat o del company de feina. Moltíssima gent, en serveis públics o en empreses, desenvolupa un expedient de serveis esplèndid sense que mai ningú no li reconegui públicament el valor del que ha fet. Aquests premis pretenen resoldre aquesta anomalia injusta, que no ajuda gens a empènyer la gent a anar més enllà de l’exigible. I justament, és la gent que va més enllà la que fa que les economies, les cultures, les societats avancin. Ahir Regió7 va fer aquesta feina i va omplir aquest forat. Informar és la missió essencial del diari, però també ho és ajudar a construir una societat més culta, sana i saludable. Aquests premis intenten, modestament, contribuir-hi.