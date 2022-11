Aquesta setmana s’ha celebrat la quarta edició de la jornada eWoman, que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica. La sessió, que va acollir dijous l’Espai Plana de l’Om, pretén posar de manifest el talent de dones directives del territori i alhora reconèixer la trajectòria i el mèrit tant esportiu com en l’assoliment de la igualtat d’altres professionals de la Catalunya central que han destacat en un món encara excessivament masculinitzat. Enguany, la jornada se celebrava el dia previ a la commemoració del Dia per a l’Eliminació de les Violències Masclistes, una xacra que continua mortificant bona part de la meitat de la població mundial. Dijous, la cara, i divendres, la creu. La cara, representada en unes trajectòries que s’han sobreposat als obstacles que una societat amb massa deutes amb el seu passat sociocultural imposa majoritàriament a les dones. La creu, les dades terrorífiques que la commemoració de divendres posava damunt la taula amb l’esperit d’erradicar-les per sempre. Construir exemples i visibilitzar-los i destruir actituds i prejudicis que llasten i enverinen la convivència.