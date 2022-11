El Black Friday i els descomptes

Què, ja us heu firat? Heu cedit a la pressió del Black Friday, el costum heretat, com tants d’altres, dels estatunidencs de gastar diners com si no hi hagués un final creient que ens n’estalviem? També podeu passar per les altres variants, com el Ciber Monday, que és avui i està centrat en els productes tecnològics. O ser molt guais i demà dir que practiqueu el Giving Tuesday, o sigui, dur a terme iniciatives solidàries per netejar la consciència de tots els excessos que han vingut i vindran.

El Black Friday és la festa dels descomptes i aquests dies, per poc que estigueu seguint el Mundial de futbol de Qatar, ens n’han sorprès uns altres: els dels àrbitres a les mitges parts i als finals dels partits. Resulta que la FIFA ha decidit posar fi a tota la pèrdua de temps que ha envaït el futbol en els últims anys. En això, la lliga espanyola n’és líder mundial. Aquells espectacles de jugadors, sempre dels equips que guanyen, que triguen a servir de banda o de fons, que pateixen unes rampes gravíssimes i cauen, sempre dins dels límits del terreny de joc, desplomats o provoquen saraus sabent que llavors, com a màxim, els col·legiats descomptaran cinc minuts i a córrer. En la Copa del Món hem arribat a veure descomptes de 14 minuts i de més de cinc al descans. Es veu que la norma diu que se n’ha de descomptar un i mig per la celebració dels gols i tot. Això, però, provoca, com en el Black Friday, que les xifres siguin controvertides. Ens diuen que en descompten vuit i llavors n’allarguen dotze. No quadra. Potser encara no saben que s’ha inventat la funció d’aturar el temps dels cronòmetres, com en bàsquet o en molts altres esports. Però és la FIFA. Donem-li temps, pobra.