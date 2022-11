Regió7 va assolir ahir els 20.010 lectors registrats, només set mesos després d’haver començat a combinar les informacions obertes amb els continguts restringits. Tot i que registrar-se només requereix donar les dades personals bàsiques i un correu electrònic, i que és completament gratuït, aconseguir que 20.010 persones hagin fet el pas és una fita. Pocs mitjans de les característiques de Regió7 ho han aconseguit en tan poc temps. Sabem que tothom és molt reticent a perdre els minuts necessaris a complimentar un formulari, per petit que sigui, i valorem moltíssim que tanta gent ho hagi volgut fer i ho continuï fent cada dia. I és molt rellevant que el fet que la major part dels continguts locals i propis estiguin disponibles només per a registrats no hagi suposat una caiguda substancial del trànsit global a la web, que continua tenint entorn de 50.000 lectors diferents de mitjana cada dia. De fet, ahir van ser molts més, 71.200. El periodisme professional, independent, responsable i implicat en el seu territori és car i requereix una comunitat gran que el faci possible i viable. Regió7 l’ha tingut fins ara, aspira a fer-la créixer i a continuar mereixent la seva confiança. Gràcies.