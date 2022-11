El director de Regió7, Marc Marcè, va fer el primer parlament de la nit agafant el fil del vídeo que va obrir l’acte, i en el qual el mag Pere s’infiltra a la redacció per, amb la seva màgia, aconseguir generar notícies extraordinàries que es fan realitat. El periodista, que va adreçar-se a Aragonès dient que «per governar amb 33 diputats vostè també haurà de ser el mag Pere, i per això li hem portat el de veritat», va lamentar que les notícies sensacionals siguin vistes com a fantasies a la Catalunya central, mentre «hi ha llocs on passen de debò», i va convidar el «mag Pere de la Generalitat a fer polítiques que facin que notícies així semblin possibles». Va remarcar que Regió7 obté xifres molt bones en l’àmbit digital, però que les dades importants són les notícies locals que es publiquen amb criteris professionals i el mig centenar d’articulistes d’opinió locals que tenen la seva veu al diari.