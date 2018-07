Més de 85.000 persones han donat sang a Catalunya aquests mesos del 2018

Més de 85.000 persones han donat sang a Catalunya els primers cinc mesos del 2018. Entre gener i maig hi ha hagut unes 105.200 donacions de sang i 6.700 de plasma, xifres que es mantenen estables com les de l'any passat. Des de Salut també s'indica que amb aproximadament 250.000 donacions de sang anuals, Catalunya és autosuficient per fer transfusions. Es respon a les necessitats dels hospitals, i el Banc de Sang sempre té una reserva de 7 a 9 dies per atendre qualsevol eventualitat al país. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat que «un dels reptes de Catalunya és ser autosuficient amb el plasma el 2022».

Vergés ha agraït el gest de les 200.000 persones que donen sang cada any i ha posat èmfasi en què les dones superen en el 20% els homes. Ha recordat la «solidaritat» dels donants en els atemptats de Barcelona i Cambrils i ha reivindicat el Banc de Sang com una «estructura d'estat».

A Catalunya es pot donar sang a 16 hospitals i a més de 4.000 punts de col·lecta mòbil. Cada dia hi ha 1.000 donacions, de les 6.000 que hi ha a Espanya. Arreu del món, 310.000 persones donen sang cada dia. L'any passat, a Catalunya se'n van fer 248.027, el 2% més que l'anterior.