Atenció integral als pacients

Neurologia

Tracten pacients amb moviments anormals en general, Parkinson, parkinsonismes, distonies, tremolors clínics, tics, dolor crònic i altres malalties neurodegeneratives. També els ofereixen la possibilitat de realitzar nous estudis clínics per buscar solucions amb nous fàrmacs. Estem parlant de Barcelona-Parkinson, un centre que disposa d'un equip de neuròlegs i neurocirurgians amb una àmplia experiència, especialitzats en la cirurgia del Parkinson i els moviments anormals, així com en el tractament del dolor crònic i l'epilèpsia mitjançant l'estimulació elèctrica.

A més, l'equip d'especialistes de Barcelona-Parkinson es completa amb una fisioterapeuta i una logopeda especialitzades en la rehabilitació física i del llenguatge i la parla. Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.barcelonaparkinson.com.

A part de la unitat del Parkinson i moviments anormals, a Barcelona-Parkinson ofereixen altres serveis com ara la unitat per al dolor crònic refractari per mitjà de la neuroestimulació. Els dolors crònics estan relacionats amb els dolors lumbars i les neuràlgies, entre altres, i són dolors permanents, discapacitants i la majoria refractaris a múltiples fàrmacs. Les unitats de dolor tradicionals solien dirigir els pacients a tractaments amb fàrmacs, responsables de molts dels efectes secundaris (trastorns del comportament, somnolència, addicció, etc.). Actualment els dolors crònics són susceptibles de ser tractats amb estimulació elèctrica, una teràpia que consisteix en la col·locació d'uns elèctrodes o cables en el lloc responsable o causant del dolor, que van connectats a una bateria de llarga durada (20 anys) i que s'implanten a nivell de l'abdomen, per mitjà d'una operació bastant simple.

Una altra especialitat és la neurocirurgia: tracta totes les patologies neuroquirúrgiques, amb especial atenció als trastorns funcionals (com el dolor i el Parkinson), i inclou també la cirurgia de la columna vertebral.

També cal destacar el centre de rehabilitació física, dirigit a pacients amb malaltia de Parkinson i altres moviments anormals, així com a pacients amb lesió cerebral per traumatismes cranials.

I la rehabilitació del llenguatge i la parla és un altre dels serveis de Barcelona-Parkinson, que treballa per rehabilitar el llenguatge i la parla de pacients amb múltiples problemes com a conseqüència d'un infart cerebral, d'un traumatisme cranioencefàlic o d'una paràlisi cerebral.