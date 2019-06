La UAB participa en un projecte per trobar nous fàrmacs contra el Parkinson

Neurologia

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la companyia Pharmacelera desenvoluparan conjuntament un projecte de recerca per trobar nous fàrmacs contra el Parkinson. A través de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB), investigadors de l'Autònoma treballaran per buscar noves molècules que bloquegin la proteïna alfa-sinucleïna, l'acumulació de la qual és la principal responsable de causar la malaltia. El grup de recerca de Plegament de proteïnes i malalties conformacionals de l'IBB, desenvoluparà un assaig in silico (simulació computacional) de molècules derivades de la molècula inhibidora SynuClean-D, per tal d'obtenir les candidates més optimitzades per convertir-se en fàrmacs que evitin la degeneració nerviosa.

«Les tecnologies de selecció in silico seran un complement clau de la nostra aproximació experimental», apunta Salvador Ventura, que lidera la investigació. «Pharmacelera disposa d'una tecnologia per al descobriment de fàrmacs que ens ajudarà a orientar els passos següents per millorar la qualitat de les noves candidates, ja que fa que la seva identificació sigui més eficient, estalviant temps i esforços», afegeix.

Pharmacelera, especialista en programari per al disseny de nous fàrmacs, té una gran experiència en projectes de descobriment de medicaments similars, i «tindrà un paper clau», diu Enric Gibert, director general de la companyia.

En una primera fase, el grup d'investigació va analitzar més de 14.000 molècules buscant-ne alguna que actués sobre la proteïna alfa-sinucleïna. Això li va permetre identificar la molècula SynuClean-D, que inhibeix l'agregació d'aquesta proteïna i trenca les fibres amiloides ja formades, de manera que evita que s'iniciï el procés que desencadena el Parkinson. A partir d'aquí, desenvoluparan el nou projecte.