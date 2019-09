Els beneficis de riure cada dia

Risoteràpia

La risoteràpia és una tècnica psicològica que té l'objectiu de proporcionar el benestar, el desenvolupament personal i professional i canviar la percepció de la situació de les persones. La risoteràpia ens ensenya a provocar el riure quan ho desitgem i necessitem per obtenir beneficis mentals, emocionals i físics.

Molta gent desconeix la importància i els beneficis de riure en el nostre dia a dia. L'objectiu de la risoteràpia és que siguem capaços de tenir una percepció de la vida diferent, centrant-nos en les parts positives, així com ser capaços de resoldre i afrontar-les amb un somriure i obtenir una visió de nosaltres mateixos més agradable i satisfactòria.

José Elías, pioner en l'extensió de la risoteràpia a l'Estat espanyol, explica que és una tècnica psicològica per aconseguir el benestar, el desenvolupament personal i professional i per canviar la percepció de la situació de les persones. Segons ell, la risoteràpia «ens ensenya a generar el riure pla i franc en qualsevol moment que ho desitgem i necessitem per obtenir beneficis mentals, emocionals i físics».

Hi ha gent que pot pensar que la risoteràpia és una tècnica nova i innovadora. Però, en realitat, no és res més que la presa de consciència de moltes al·legacions que s'han donat a llarg de la història als grans beneficis que ens proporciona el riure. «En el taoisme, la filosofia xinesa del Tao (segle VI aC), consideraven el riure com a fonamental per tenir una bona qualitat de vida. Aristòtil (segle IV aC) va definir el riure com un exercici valuós per a la salut». També, en l'època medieval (segles V-XV) es van introduir els bufons a les corts i la seva funció era entretenir i fer riure. El filòsof Sigmund Freud, pare de la psicoanàlisi austríaca, afirma que les rialles tenen el poder d'alliberar l'energia negativa del nostre organisme», explica Eva Pomares, psicòloga de Haztúa Psicologia Positiva.



Beneficis físics del riure

Podem dir que el riure proporciona beneficis en tres universos paral·lels de l'ésser humà: beneficis físics, psicològics i socials.

1. Exercitació de músculs: quan riem utilitzem aproximadament 400 músculs del nostre cos, la qual cosa produeix beneficis per a la columna vertebral en moure-la i alliberar tensions.

2. Oxigenació: es produeix un funcionament dels pulmons el doble de ràpid del normal, per la qual cosa hi ha més oxigenació de la pell, entre altres teixits.

3. Efecte calmant: quan riem segreguem hormones com endorfines, dopamina, serotonina i adrenalina, les quals potencien l'estat d'ànim i desencadenen un efecte calmant natural.

4. Enforteix el sistema immunitari, ja que augmenta el nombre d'anticossos en el nostre cos.



Beneficis psicològics del riure

1. Disminueix l'estrès: gràcies a la segregació de les endorfines, que ens activen més i ens fan combatre l'estrès d'una manera més desperta.

2. Disminueix diversos símptomes relacionats amb la depressió i l'ansietat, ja que ens fa ser més receptius i veure el costat positiu de les coses.

3. Eleva l'estat d'ànim: augmenta la sensació de benestar i la confiança en un mateix. Rient eliminem barreres mentals que nosaltres mateixos ens posem per protegir-nos de noves situacions.



Beneficis socials del riure

1. Fa la funció d'unió entre persones sense necessitat de tenir vincles personals anteriors, pel caràcter contagiós del riure.

2. Disminueix la vergonya: el riure ajuda a afrontar situacions incòmodes i a aconseguir transformar una situació aparentment complicada en una de més suportable, combatent la timidesa.

3. Millora les relacions interpersonals, ja que ajuda a expressar les emocions positives i a retrocedir les negatives.