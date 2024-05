Arriba a Espanya el primer fàrmac no hormonal que disminueix les sufocacions i suors de la menopausa

Les estadístiques europees i espanyoles indiquen que al voltant del 80% de les dones tenen símptomes relacionats amb la menopausa. Les sufocacions i les suors nocturnes es troben entre les més freqüents, atès que les pateixen fins a vuit de cada deu dones, sobretot en els dos primers anys des de l'última menstruació. D'aquestes, un 10% indica que aquests símptomes interfereixen en la vida quotidiana, però, com a norma general, la majoria no prenen cap tractament.

En aquest context, ha arribat a Espanya un nou fàrmac, el primer no hormonal, destinat a reduir els símptomes vasomotors associats a la menopausa. La novetat principal és que aporta una alternativa a aquelles dones "que no vulguin o no puguin utilitzar tractaments hormonals", segons apunta la doctora María Fasero, ginecòloga a l'Hospital Universitari La Zarzuela i portaveu de l'Associació Espanyola per a l'Estudi de la Menopausa (AEEM).

El 2002, un article associava els tractaments hormonals a l'augment del càncer de mama i, des de llavors, aquests fàrmacs causen reticència tant entre les dones com en molts professionals sanitaris. Per això el fàrmac no hormonal pot oferir una alternativa i obrir-se pas perquè la menopausa rebi un tractament acceptat i adequat.

L'equilibri

Els símptomes de la menopausa s'originen a l'hipotàlem, la part del cervell responsable de regular la temperatura corporal a través d'unes neurones anomenades KNDy. En condicions normals, hi ha un equilibri entre l'estrogen, que inhibeix aquestes neurones, i una substància cerebral, la neuroquinina B (NKB), que les estimula. Durant la menopausa, quan els nivells d'estrogen disminueixen, es perd aquest equilibri, cosa que provoca que l'hipotàlem interpreti que el cos té calor quan en realitat no en té i desencadena les suors i sufocacions cridaneres.

El nou medicament, comercialitzat amb el nom de Veoza, conté Fezolinetant, que és un antagonista del receptor de la neuroquinina 3 (NK3), que s'administra per via oral i que actua bloquejant la unió de la neuroquinina B a les neurones KNDy. D'aquesta manera, ajuda a restablir l'equilibri termoregulador, reduint la freqüència i la intensitat de les sufocacions i les suors nocturnes.

Els resultats

L'eficàcia i seguretat del fezolinetant han estat provades en tres assajos clínics en què han participat 3.000 dones. El resultat va demostrar que aquest fàrmac redueix les sufocacions i suors de moderats a greus des de la primera setmana d'administració.

"Les sufocacions de moderades a greus poden condicionar enormement la qualitat de vida de les dones amb menopausa. Es consideren moderades aquelles que van acompanyades de sudoració; i greus, les que arriben a l'extrem d'obligar a cessar l'activitat normal. Totes dues poden impactar a l'estat d'ànim, les relacions personals, la vida laboral, la concentració, les activitats socials i fins i tot la cura personal", indica el doctor Santiago Palacios, ginecòleg i director de l'Institut Palaus de Salut i Medicina de la Dona.