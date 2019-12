Desvelen el possible origen de la malaltia de les 'vaques boges'

Un grup de científics ha descobert que l'agent infecciós responsable de l'encefalopatia espongiforme bovina, la coneguda com a malaltia de les 'vaques boges', podria provenir de l'scrapie atípic, un altre tipus d'afecció de les ovelles i les cabres. Aquesta malaltia priònica es va descobrir l'any 2003, i a diferència de l'scrapie clàssic apareix de manera espontània, en casos aïllats i no es contagia entre el ramat. Aquests agents infecciosos s'haurien transmès a les vaques en donar-los pinso fet amb farina de carn i ossos d'ovelles infectades amb prions, una pràctica actualment prohibida. 226 persones van patir la variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jackob després de consumir carn de vaca contaminada amb prions, 5 de les quals a Espanya.

L'estudi ha estat liderat pel centre ENVT-INRA de Toulouse, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIA-CISA), amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Saragossa (UNIZAR).

Els experiments de l'informe, publicat a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America', demostren per primer cop que quan els prions de l'scrapie atípic es transmeten d'una espècie a una altra canvien l'estructura i la capacitat d'infectar evoluciona. "És un resultat rellevant perquè ens dona més pistes sobre com una malaltia priònica de les ovelles hauria passat a les vaques i després a les persones", ha constatat Enric Vidal, veterinari i investigador expert en malalties priòniques de l'IRTA-CReSA.

Els prions són proteïnes que es troben a l'organisme dels animals i les persones de manera natural, principalment al cervell. El problema, indiquen els investigadors, és que quan canvien l'estructura i provoquen que altres proteïnes també ho facin poden esdevenir neurodegeneratius.

Els mateixos científics subratllen que actualment segueixen apareixent casos de persones amb la malaltia de Creutzfeldt-Jackob -diferents de la variant causada per les 'vaques boges'- així com animals malalts per prions de forma espontània. Però puntualitzen que aquests casos ja no son deguts a la ingesta d'aliment contaminat perquè des de la crisi de les 'vaques boges' es va prohibir l'ús de pinsos fabricats amb farines de proteïna de remugants.

Per ara no hi ha tractament ni vacunes per a les malalties priòniques humanes ni les animals, però els autors de l'estudi asseguren que aquesta troballa millorarà l'avaluació del risc d'aquestes malalties en l'àmbit de la sanitat animal i de la salut pública.

A finals dels anys 90 Europa la malaltia de les 'vaques boges' va afectar prop de 200.000 animals al Regne Unit. A Espanya, en van ser prop d'un miler. Algunes de les persones que van ingerir productes derivats de 'vaca boja' van patir la variant de la malaltia de Creutzfeldt-Jackob, una patologia neurodegenerativa sense cura. El nombre de persones afectades mundialment per aquesta malaltia va ser de 226, de les quals 5 de l'Estat espanyol.