Assistència Sanitària, una asseguradora compromesa amb la consciència social

Com a grup sorgit de la col·laboració entre metges i pacients i la solidaritat inherents a l'esperit cooperativista, des dels seus inicis Assistència Sanitària col·labora desinteressadament amb diverses propostes de responsabilitat social notables que es troben al seu abast, en especial si corresponen a l'àmbit sociosanitari.

Cada any, les empreses que formen part d'Assistència Sanitària fan una selecció entre organitzacions humanitàries o amb enfocament social que s'ocupin de crear les tradicionals felicitacions per a les festes i l'any nou. Amb l'objectiu de materialitzar aquesta col·laboració, enguany el disseny ha estat a càrrec d'Unicef, que treballa per garantir els drets dels infants, mentre que l'ensobrament i la manipulació de les postals s'han dut a terme de mans dels usuaris amb discapacitat psíquica del centre d'integració laboral Caviga.

Amb seu a Viladecans, la Fundació Caviga té per objectiu fomentar la integració laboral i social de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. El seu centre ocupacional acompanya i atén per contribuir a la millora de la qualitat de vida. En anys anteriors, sempre amb el requisit que es tracti d'iniciatives de caire social o humanitari sense ànim de lucre, Assistència Sanitària ha col·laborat amb organitzacions com ara El Trencadís, Ariadna, NPH, Fundació Finestrelles, Fundació Privada Gaspar de Portolà, Fundació Estimia i Càritas.

El mateix compromís amb l'acció social ha guiat l'entesa a tres bandes amb l'Hospital de Barcelona i l'ONG Infancia Solidaria, que permet realitzar cirurgies a nens i nenes de països en desenvolupament que als seus llocs d'origen no són possibles per manca d'infraestructures i professionals. La del 22 de novembre passat va ser una nit inoblidable per a Karabulai Fati, vingut de Guinea Bissau. Gràcies a l'aliança entre Assistència Sanitària i el FC Barcelona, va ser espectador d'un gran partit de bàsquet al Palau Blaugrana i, en acabat, va conèixer en persona els jugadors de l'equip. Uns dies després, va ser intervingut amb èxit del peu i, un cop recuperat, tornarà al seu país d'origen amb una vida renovada plena de noves oportunitats.

Humanització i visibilització

En línia amb la voluntat de despertar consciències i contribuir amb la seva activitat a crear una societat millor, el Servei d'Oncologia d'Assistència Sanitària ha inaugurat recentment l'exposició «Herois i heroïnes», que recull una selecció de testimonis i fotografies artístiques de persones que han viscut una operació de còlon o recte i utilitzen una bossa d'ostomia. Alhora, vol reconèixer també el paper cabdal de les infermeres que les ajuden a recuperar-se.

L'exposició no només serveix per visibilitzar les persones ostomitzades, sinó que és una eina terapèutica per a les que es troben en aquesta mateixa situació. Portar una bossa d'ostomia no ha de suposar cap limitació en el dia a dia, els protagonistes de les fotografies mostren que poden fer la seva vida com ho feien abans de la intervenció.

190.000 assegurats i 4.000 metges

Assistència Sanitària és una companyia asseguradora mèdica exemple del cooperativisme sanitari, un particular model d'autogestió basat en la igualtat de metges i usuaris en els òrgans de decisió i gestió. L'entitat compta amb 190.000 assegurats i un quadre facultatiu format per més de 4.000 metges a la seva disposició.