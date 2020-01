Una nena amb una mutació genètica ultrarara rep el primer triple trasplantat de cor, fetge i ronyó a l'Estat

Una nena de 10 anys que pateix una malaltia minoritària ultrarara és el primer pacient pediàtric de l'Estat que ha estat trasplantat del cor, el fetge i ronyó, a la Vall d'Hebron.

La nena pateix una mutació genètica al gen NEK8 que provoca la fibrosi i cicatrització dels teixits dels òrgans. No hi ha cap persona al món que hagi viscut tant de temps amb aquesta patologia ni que hagi rebut un trasplantament com a tractament de la mutació del gen NEK8.