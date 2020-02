Tot el que has de saber sobre l'anorèxia sexual

Coneguda com a anafrodísia o desig sexual inhibit, l'anorèxia sexual és un trastorn relacionat amb el baix interès pel sexe. Les persones que la pateixen mostren poc desig per mantenir relacions sexuals. No volen tenir sexe. Temen les relacions.

Segons la definició exacta, és un baix nivell d'interès sexual, en el qual una persona no començarà ni respondrà al desig d'activitat sexual en la parella. La situació provoca insatisfacció i depressió i constantment es formulen diverses excuses per evitar la relació sexual. El terme frigidesa s'usa amb freqüència com si fos un sinònim. És l'absència anormal de desig sexual, d'excitació sexual o d'orgasme. Es pot aplicar tant a les dones com als homes.



Però, per què es dóna l'anorèxia sexual?

Igual que l'anorèxic deixa de menjar gradualment, la persona que pateix anafrodísia deixa el sexe progressivament i a poc a poc. Segons determinen els estudis sobre la malaltia, més que amb la baixa autoestima de l'afectat, té a veure amb el fet que les persones tenen una percepció negativa del mateix cos i la dificultat d'expressar desitjos sexuals i fins i tot sentimentals. Així, l'origen de la patologia té a veure amb la por al rebuig i la incapacitat per demostrar les emocions. A més, l'origen de l'anorèxia sexual té a veure, com passa amb moltes de les patologies psicològiques, amb l'entorn que hagi envoltat o envolti afectat.

En aquest sentit, procedir de famílies poc afectuoses, amb quadres d'addicció o conductes destructives, entre aquests casos d'abusos sexuals infantils o traumes similars pot ser una de les causes. També haver tingut una educació extremadament rígida; estar obsessionat per respondre a uns models socials estrictes; tenir uns pares massa controladors o patir quadres depressius o d'ansietat poden ser causa directa per caure en l'anafrodisia.



Com es detecta?

Un dels principals motius d'alarma és que les persones que pateixen aquest trastorn s'aïllen de la societat o fins i tot poden caure en addiccions. Solen mantenir-se al marge de les converses en reunions socials i fins i tot pot ser que es bolquin massa en la família, amics o fills per tal d'evitar quedar-se tot sol amb altres persones.

Quant a les persones que estan en relacions llargues, malgrat que en algun moment hagin tingut una vida sexual normal, també pot produir-se. Qui ho pateix fins i tot pot evitar qualsevol mostra d'afecte més enllà del sexe. També poden criticar a la seva parella o fins i tot intentar fer vida a deshores i ficar-se al llit en un altre moment per no haver de compartir temps.

Altres símptomes de l'anorèxia sexual són la dismòrfia corporal, o també anomenada percepció alterada, exagerada sovint, del mateix cos. També la cerca de la solitud, l'obsessió per la perfecció o el sentiment d'inferioritat. Quant al tractament, l'anafrodixia es tracta com altres patologies psicològiques o addiccions. Acudir a un psicòleg o psiquiatre o a teràpies de grup pot ajudar a posar fi a aquesta mena de sentiments.