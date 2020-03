Guia per conviure amb pacients amb símptomes lleus

Les persones que convisquin amb pacients contagiats per coronavirus amb simptomatologia lleu que poden passar la malaltia confinats a casa seva i rebre atenció hospitalària han de complir (i fer complir) certs requisits d'higiene i aïllament per al pacient.



Com aïllar a un pacient amb coronavirus a casa?

L'aïllament d'un pacient amb coronavirus en un domicili pot fer-se si aquest presenta una simptomatologia lleu i si les persones que conviuen amb ell no presenten malalties cròniques o un sistema immunològic vulnerable.

El pacient haurà de romandre aïllat de la resta dels membres de la llar en una habitació ben ventilada i usar, de ser possible, un bany en exclusiva. Si aquesta opció no és viable, el bany haurà de rentar-se amb lleixiu després de cada ús del pacient infectat.

Les persones que li atenguin hauran d'utilitzar màscares i guants per a evitar el contacte amb els fluids corporals del malalt. Així mateix, hauran de mantenir unes pautes d'higiene estrictes com rentar-se les mans amb freqüència amb aigua calenta i sabó i una distància de seguretat mínima de dos metres.

A l'habitació del pacient haurà de col·locar-se una paperera amb tapa automàtica i una bossa de plàstic en el seu interior amb tancament hermètic per a allotjar qualsevol deixalla del pacient.



Com compartir un bany amb un infectat per coronavirus?

Si no quedés una altra opció que compartir el bany, el pacient podrà usar-lo de manera habitual minimitzant el contacte amb objectes i rebutjant la roba que utilitzin o usin en una galleda exclusiva per a això. Els utensilis seran d'ús individual.

Després de cada ús de la persona amb coronavirus, es recomana la neteja amb lleixiu de totes peces sanitàries i tots els objectes que hagi pogut utilitzar el contagiat.



El pacient infectat pot sortir de l'habitació?

En la mesura que sigui possible s'intentarà limitar la lliure circulació del pacient per a minimitzar el contacte amb la resta dels familiars o convivents. D'haver de sortir, el pacient haurà de fer-ho amb una màscara posada i sempre tindrà present la higiene de mans.



Com ha de ser l'organització a l'hora del menjar?

El pacient no haurà de compartir aliments, begudes, utensilis ni altres objectes personals (telèfons, bolígrafs, ordinadors, comandaments de televisió, etcètera). La comunicació amb el pacient serà preferiblement a través de telèfon mòbil o walkie-talkie.



Alguna recomanació extra quant a mesures d'higiene?

Fins i tot en una situació com aquesta, la rentada de mans és una de les mesures principals per a evitar el contagi per coronavirus. S'ha de realitzar:

Abans i després de cada contacte que es tingui amb el pacient.

Abans que el pacient surti de la seva habitació.

Després de tossir o esternudar.

Després de manipular mocadors.

Abans de menjar.

Després de realitzar la neteja de qualsevol útil o superfície.



Com netejar la casa?

Conviure amb un contagiat del Covid-19 implica extremar la neteja diària per a evitar nous contagis prestant especial atenció a les superfícies que hagi pogut tocar l'infectat.

La persona que s'encarregui de la neteja de la llar haurà de protegir-se amb guants i màscara. El producte utilitzat serà lleixiu (en proporció 1.50) i amb ella s'haurà de netejar cada superfície que hagi tocat el contagiat: taules, picaportes, telèfons, teclats, etcètera.

Els plats que usi la persona contagiada es rentaran amb aigua calenta i sabó, preferiblement en rentavaixella a la màxima temperatura. La roba usada pel pacient (també roba de llit) haurà de netejar-se per separat de la resta de la bugada i a temperatures entre 60° i 90°.