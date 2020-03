El tennis taula, una teràpia efectiva per alleujar els símptomes del Parkinson

Neurologia

El tennis de taula pot ser una bona teràpia física per a pacients que tenen Parkinson, segons ha descobert una nova investigació de la qual ara s'ha avançat el resultat i que es presentarà de forma sencera a la 72a Reunió Anual de l'Acadèmia Americana de Neurologia. És previst que se celebri aquest proper abril, a Toronto (Canadà).

Segons els investigadors de l'estudi, les persones amb Parkinson que van participar en un programa d'exercici de tennis taula un cop per setmana durant sis mesos van mostrar una millora en els símptomes.

El Parkinson és un trastorn del moviment en què una substància química del cervell anomenada dopamina es va reduint gradualment. Aquest procés provoca un empitjorament lent dels símptomes que inclouen tremolor, rigidesa a les extremitats, lentitud en els moviments, alteracions en la postura, problemes per caminar, deficiències en l'equilibri i canvis en la parla.



Millora de la coordinació

«El tennis taula és una forma d'exercici aeròbic que s'ha demostrat que en la població general ajuda a millorar la coordinació mà-ull, aguditza els reflexos i estimula el cervell», explica l'autor de l'estudi, Ken-ichi Inoue, de la Universitat de Fukuoka al Japó. «Volíem examinar si les persones amb Parkinson també obtindrien beneficis similars en practicar-lo, que a la vegada podrien reduir alguns dels seus símptomes», diu.

En l'estudi hi van participar 12 persones amb una edat mitjana de 73 anys amb Parkinson entre lleu i moderat que havia estat diagnosticat feia uns set anys de mitjana. Tots aquests afectats per la malaltia van jugar a tennis taula un cop per setmana durant sis mesos. Durant cada sessió setmanal de cinc hores, van realitzar exercicis d'estirament seguits d'exercicis de tennis de taula amb instruccions d'un jugador experimentat.

Els símptomes del Parkinson es van avaluar novament després de tres mesos i a la fi de l'estudi i es va descobrir que tant als tres com als sis mesos, els participants de l'estudi havien experimentar millores significatives en la parla, l'escriptura a mà, la vestimenta, aixecar-se del llit i caminar. Per exemple, a l'inici de l'estudi, a molts els va costava una mitjana de més de dos intents aixecar-se del llit en comparació d'una mitjana d'un intent en acabar l'estudi.

Els participants també van experimentar millores significatives en l'expressió facial, la postura, la rigidesa, la lentitud del moviment i els tremolors de les mans. Dos participants van experimentar efectes secundaris. Una persona va desenvolupar mal d'esquena i una altra va tenir un contratemps en caure.



Es treballa amb un estudi acurat

«Si bé aquest estudi és petit, els resultats són encoratjadors perquè mostren que el tennis taula, una forma de teràpia relativament econòmica, pot millorar alguns símptomes de la malaltia del Parkinson», remarca Ken-ichi Inoue,. S'està planejant un estudi molt més gran per confirmar aquestes troballes.