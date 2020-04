Com «enganyar» el teu cervell perquè no s'adoni que no surts de casa

A través de bons hàbits de dieta i higiene de la son és possible "enganyar" el nostre cervell perquè no pateixi l'ansietat generada pel confinament, segons han explicat a EFE els experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Diego Redolar, neurocientífic, i Marta Ross, professora de Ciències de la Salut.

Redolar ha assenyalat que encara que no estiguem en primera línia (com sanitaris, transportistes o policies), aquests dies d'incertesa i de confinament poden afectar la nostra qualitat de la son, un dels clars "senyals externs" que alguna cosa funciona de manera "regular" per al nostre cos.

"No està percebent senyals externs de pas del temps i les hores perquè estem en confinament, per això cal intentar donar-li aquests senyals d'una altra manera", ha explicat.

Per això, la primera mesura, ja assumida per la majoria a hores d'ara, és la necessitat d'establir rutines durant els nostres dies de confinament.

"Ara hi ha alta probabilitat que en no sortir de casa, molta gent no es tregui el pijama, no es faci el llit, no es dutxi.... Cal tallar amb això. I la primera mesura és posar-nos el despertador a la mateixa hora que abans", ha aconsellat el neurocientífic.

Quan ens aixequem, dutxem i traiem el pijama "estem donant al cervell un senyal que comencem l'activitat", ha afegit Redolar, que també recomana menjar a les hores previstes i fer una mica d'exercici físic cada dia per complementar les rutines.

També ha aconsellat mantenir els mateixos horaris per anar-se'n al llit: "si abans a les 23 hores érem al llit, ara també".

D'altra banda, ha insistit que racionalitzem l'ús de tauletes o telèfons mòbils i altres dispositius de llum blava i que els evitem just abans de dormir.

"Tenim evidències que aquesta llum blava de les pantalles activa una infraestructura del nostre cervell que s'activa durant la nit. Si les utilitzem, li diem al nostre cervell que és hora d'estar despert. Si som ja al llit està rebent ordres contradictòries", ha explicat.

A propòsit de com afecta el son l'excés d'informació preocupant sobre el coronavirus a televisió, ràdio i premsa durant tot el dia, Redolar assenyala que hi ha estudis recents que posen de manifest que "importem la informació emocional al son".

En aquest sentit, ha apuntat que si somiem amb alguna cosa que pot passar i després passa, com la mort d'un familiar, haver introduït aquests elements abans en el somni "preparen per a l'adaptació" a la nova situació.

"És protector de l'ansietat. En el somni ens preparem, activem ja aquesta part del cervell", ha apuntat.

Però al mateix temps és contraproduent perquè, ha dit, empitjora la qualitat de la son i si finalment no hem de passar per la situació temuda tan sols fa que ens aixequem amb més ansietat.

Per això, Redolar apunta que cal intentar abstreure's de les notícies sobre el coronavirus en les últimes hores del dia.

Per la seva banda, Marta Ros ha assenyalat que una dieta adequada millora el son i introdueix informació beneficiosa al nostre cervell.

"Hi ha diverses proves científiques que confirmen que hi ha hàbits alimentaris que faciliten que el son sigui més reparador i la nostra salut mental millori", ha explicat.

Davant la situació disruptiva a casa, amb teletreball, familiars, horaris i rutines canviades, "la dieta juga un paper important", ha afegit.

Per començar, ha recomanat no saltar-se àpats i, com en les dietes d'aprimament, insistir en els aliments amb menys greixos, des de fruita i verdura fins a peixos i carns blanques.

Recomana també prendre aliments rics en aminoàcid de triptòfan perquè "ajuden el nostre cos a millorar la seva capacitat de formar serotonina, un neurotransmissor que ens proporciona calma i facilita el son continuat a la nit".

En aquest grup d'aliments hi ha, ha explicat, proteics com el pollastre, les aus, els ous, la llet o el peix blau, així com la mongeta i els aliments rics en fibra.

D'altra banda, Ros ha fet una crida a ingerir més aliments amb minerals de magnesi: cereals integrals, pipes de gira-sol, enciam, llegums, nous, quinoa, plàtans o civada.

"Aquest conjunt d'aliments sintetitzen bé amb els transmissors de la serotonina i la melatonina, hormones del descans", ha assenyalat.

En l'apartat d'aliments a evitar ha citat tant els sucres simples (presents en brioixeria, begudes carbonatades o sucs industrials) com en els plats preparats del súper.

Així com evitar els productes excitants, ja siguin el cafè, la xocolata, el te, etc, que recomana canviar per infusions com la valeriana o la camamilla.

Preguntada sobre si la nova tendència de cuinar en família en el confinament pot repercutir positivament en l'alimentació, en contraposició amb els àpats freqüents fora de casa, el contingut dels quals no podem comprovar, Ros ha dit que això "depèn".

"Jo quan vaig a comprar veig carros que no estan plens dels aliments més adequats...", ha apuntat.

Al mateix temps, sí que ha posat en valor que moltes persones estiguin fent els seus primers passos a la cuina i estiguin intentant inculcar hàbits saludables als seus fills.