«En 8 setmanes van fer 850 videoconferències»

Primer de tot, com es gestiona el teletreball de tant personal com té Althaia? Ens pot dir de quina xifra parlem?

Considero que una de les principals claus de l'èxit del bon funcionament del teletreball a Althaia ha estat que ja oferíem aquests serveis abans de la pandèmia i, per tant, ja teníem totes les infraestructures preparades. El que vam haver de fer és estendre aquests serveis per a molts professionals en un temps rècord. En dos dies vam facilitar l'accés a 250 professionals i, en total, durant totes les setmanes han estat 623 els professionals que han pogut treballar de manera no presencial.

Recorda algun moment crític en què fallés el sistema de teletreball?

Sí, recordo un únic dia que el sistema de teletreball no funcionava de manera regular per a tots els professionals i que n'hi havia bastants que ens notificaven que tenien problemes de connexió remota. Van ser unes hores de pressió afegida a la que ja teníem, però amb el treball de l'equip i del nostre proveïdor de serveis d'Internet es va poder resoldre la incidència i tot va tornar a la normalitat.

Sembla que algunes funcions del teletreball han vingut per quedar-se, quines millores s'implantaran a partir d'ara?

Cal diferenciar dos tipus de teletreball. Aquell que els professionals assistencials i no assistencials poden realitzar en remot i en què no interactuen amb els pacients; i, per altra banda, la telemedicina, que seria el treball dels professionals assistencials que fan les visites als pacients de manera no presencial. En el primer cas, a nivell operatiu ha donat molts bons resultats, especialment per la facilitat de fer reunions de treball per videoconferència. Durant les vuit primeres setmanes de confinament es van fer 850 reunions per videoconferència. Ara caldrà consolidar aquestes noves formes de treballar i adaptar-les al que ha de ser la nova normalitat.

Com ha sigut adaptar el sistema digital amb pacients d'edat avançada?

El sistema de videotrucades és molt fàcil d'utilitzar, es rep un missatge al telèfon mòbil i entrant en un enllaç ja s'inicia la videotrucada amb el professional. La majoria d'usuaris segurament ja ho utilitzaven per a usos domèstics i ara es tracta d'aplicar tecnologies similars, però més segures entre professionals i pacients.

Hi ha àrees que deuen ser més complicades de gestionar a distància. Com ha sigut gestionar, per exemple, l'àrea de Salut Mental?

No s'ha aplicat un criteri que totes les visites seran no presencials, hi ha una feina molt important de selecció dels pacients. Aquesta mateixa metodologia també s'ha aplicat per als pacients de l'àrea de Salut Mental i l'acceptació ha estat molt positiva, tant en les trucades telefòniques com en les videotrucades, que van ser la tercera especialitat a utilitzar aquest nou sistema.

Com ha funcionat el sistema de visites a distància?

El sistema ha estat molt ben rebut per part dels pacients i també dels professionals, tothom s'ha adaptat ràpidament al canvi. Als centres d'atenció primària s'ha utilitzat més el seguiment telefònic i també l'eConsulta a través de La Meva Salut per fer consultes i tràmits com les baixes laborals o l'actualització del pla de medicació. A l'hospital, a part de les visites telefòniques, també vam iniciar les videotrucades amb pacients en un temps rècord, i a final de març ho teníem totalment integrat amb el sistema informàtic per iniciar-ho amb pacients de les especialitats d'Endocrinologia i Rehabilitació. Després també hem començat amb Salut Mental i aquest model creixerà. S'han fet gairebé un 40% de les visites i, d'aquestes, el 70% han estat telemàtiques.