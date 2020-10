Aquests són els falsos mites sobre la depressió

La depressió s'ha convertit en la pandèmia del segle XXI. Aquesta malaltia psiquiàtrica afecta, només a Espanya, a més de dos milions de persones segons dades de la pròpia Organització Mundial de la Salut.

Segons l'organització, en tots els països europeus, la depressió afecta més a les dones, un 5,1% enfront del 3,6% dels homes i la prevalença és encara major en dones menors de 29 anys o majors de 55 i en situacions com la pobresa, la desocupació o alguns hàbits com consumir droga, tabac o alcohol poden facilitar la seva aparició.

Malgrat les xifres, aquesta malaltia està carregada d'estigmes en la societat. Són molts els mites que l'envolten i en més d'una ocasió les persones que la pateixen no se senten compreses per l'entorn que els envolta, problema afegit als terribles símptomes d'aquest trastorn mental.

De fet, segons dades publicades pel 'National Institute of Mental Health en 2019', aproximadament el 35% dels adults amb depressió no reben cap tractament.

Un diagnòstic primerenc és clau per a l'abordatge dels símptomes d'aquesta patologia, però, quins són els mites que envolten a la depressió?

Un dels més importants és la falsa idea que aquesta malaltia només apareix quan a algú li passa una desgràcia o es troba en una situació difícil. Encara que els factors externs solen ser la principal causa de l'aparició d'aquesta patologia, són moltes les ocasions en les quals apareix sense un motiu aparent.

Un altre dels falsos mites seria que només la pateixen les persones que són febles, la qual cosa incideix més en el problema de l'afectat, fent que se senti culpable per no ser capaç d'afrontar la situació i provocant que no parlin del seu problema, aprofundint més en la ferida i en els símptomes que la pròpia malaltia provoca.

Només als Estats Units, un estudi de la Universitat d'Harvard va revelar que el 29% dels estatunidencs pateixen algun trastorn d'ansietat al llarg de la seva vida i gairebé el 21% depressió. Espanya, per part seva, se situa com el quart país en el món amb més incidència de la malaltia, fet que no evita que siguin molts els que pensin que no és greu o que fins i tot no existeix.

Res més lluny de la realitat. No tractar un trastorn depressiu pot portar al suïcidi i, per tant, la mort. La depressió, a més, té símptomes com la fatiga corporal, l'insomni, dolors musculars, canvis d'apetit o una alteració de les emocions de qui la sofreix que limita la vida de la persona. Restar-li importància com a malaltia només aconsegueix infravalorar i avergonyir a qui la pateixen.

En aquest sentit, també existeix la creença que la patologia es cura sola. Els propis símptomes de la depressió impedeixen a qui la pateix poder sortir d'ella, per la qual cosa ser conscients de la seva existència, la seva gravetat i que existeixen professionals que poden ajudar és primordial a l'hora de superar-ho.